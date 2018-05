Het afscheid van Zidane bij Real Madrid: woord voor woord

Zinédine Zidane stapt na drie jaar op als coach van Real Madrid. Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, zat naast Zidane. Wij maakten voor u een volledige transcriptie van de persconferentie.

Pérez: [lijkt vrij opgewekt] “Als voorzitter van Real Madrid kom ik u melden dat hij [wijst naar Zizou] gisteren naar mij is gekomen om mij een onverwachte beslissing te melden, die definitief is, en hij komt hier uitleggen dewelke en waarom. Momenteel is het enige dat ik kan zeggen, dat ik aan zijn kant sta.”

Zidane: “Ik heb de beslissing genomen om volgend jaar niet meer verder te gaan als trainer van Real Madrid. Ik heb met hem [wijst naar Pérez] gesproken om een beetje uit te leggen wat ik dacht en dat het tijd is, voor iedereen. Eerst en vooral voor mij, maar ook voor het personeel en voor de club. Ik weet dat het een beetje een raar moment is, maar ik denk dat het nu een belangrijk moment is en ik moest dit nu doen, voor iedereen.”

“Ik denk dat dit team moet blijven winnen en daarvoor is er verandering nodig. Na drie jaar is er een ander discours en een andere werkmethodologie nodig en daarom heb ik deze beslissing genomen. Ik hou veel van deze club en ik denk ook de voorzitter die mij de kans heeft gegeven om te komen winnen in Madrid, bij deze grote club, en ik zal hem daar heel mijn leven dankbaar voor zijn, maar ik denk vandaag dat er iets moet veranderen. Voor mij, en voor iedereen. Daarom heb ik de beslissing genomen om volgend jaar niet meer verder te gaan.”

Pérez: “Zoals u zich kan voorstellen, na het winnen van de Champions League, is dit voor mij een totaal onverwachte beslissing. Vandaag is een trieste dag, zeker voor mij, maar ook voor de spelers en voor al wie bij deze club werkt. Maar hij weet dat ik van hem hield, als speler en als trainer, en dat ik zou willen dat hij voor altijd aan mijn zijde blijft. Maar toen hij zei dat hij deze beslissing had genomen, wist ik dat ik hem niet op andere gedachten kon brengen en het best gewoon kon aanvaarden. Zoals ik eerder zei, had het geen zin om hem te proberen overtuigen, want het is zoals het is. Al wat ik nog kan doen is hem mijn genegenheid, steun en erkenning aanbieden, en hem eraan herinneren - ook al weet hij dat al - dat dit huis voor altijd zijn familie is.”

“Ik kan niet voorbereid zijn op nieuws als dit. Ik herinner mij toen ik voor het eerst bij hem thuis was om te zien of hij klaar was om Real Madrid te trainen. Hij was er absoluut van overtuigd dat hij zou triomferen en hij heeft getriomfeerd, en iedereen weet hoe het is verdergegaan. Ik ben dankbaar voor zijn inspanningen, zijn passie, zijn genegenheid, alles wat hij gedaan heeft voor Real Madrid over de jaren heen, en zijn gedrag was altijd voorbeeldig.”

“Ik wil graag zeggen ‘tot binnenkort’, want ik twijfel er niet aan dat hij zal terugkeren [Zidane kijkt hem glimlachend aan]. Misschien na wat rust.”

Journalist: “Ik begrijp deze beslissing niet, drie dagen na het winnen van de Champions League. Is het een definitief vertrek of keert u ooit terug naar Madrid?”

Zidane: “Nee, zoals ik al aan de voorzitter zei, kan het een ‘tot ziens’ zijn, want Madrid heeft mij alles gegeven. Ik zal ook altijd dicht bij deze club blijven. Voor velen zal deze beslissing waarschijnlijk nergens op slaan, maar voor mij, zoals ik zei, is het tijd om iets te veranderen. Ook voor de spelers. Na drie jaar is dit denk ik de adequate beslissing.”

“Ik wil vooral de fans bedanken. Ze steunden niet enkel mij als trainer, maar ook de spelers. Ook toen we slecht speelden [lacht]. Ik heb een nauwe band met de fans. En ik wil graag nogmaals de fans bedanken voor al hun steun. Het zijn wel veeleisende fans. Het is nu tijdelijk een moeilijk moment, en ik denk dat de spelers hun steun nodig hebben. Wanneer je een moeilijk moment hebt, moet je actie ondernemen. Maar wanneer de fans je pijn doen, dan komt dat hard aan. Ik bedank hen, maar dat moet ook gezegd worden. Ook bedankt aan de mensen die achter ons stonden, die waren fantastisch. De fans, de technische staf, de mensen die voor het materiaal zorgen, en al wie achter deze club staat. Het mooiste is dat dit een club is waarvan de verwachtingen zeer hooggespannen staan, en dat al wie voor deze club werkt, altijd alles geeft. Bedankt dus aan hen allemaal. Onze overwinningen zijn overwinningen van iedereen, niet maar van een of twee mensen.”

“Ik vergeet de moeilijke momenten niet. Er waren mooie momenten, er waren ook spectaculaire momenten, zoals het drie keer op rij winnen van de Champions League, maar je reflecteert ook, en ik denk dat de tijd gekomen is. Ik denk dat de spelers ook verandering nodig hebben. Ik wil ook voor hen de juiste beslissing nemen, want uiteindelijk zijn zij het die strijden op het veld.”

“Het is niet makkelijk voor hen. Zoals ik al zei is het een veeleisende club, en een met een grote geschiedenis. De spelers weten dat ook, en ze willen steeds meer en meer. Ik denk niet dat ik hen nog meer kan geven. Het is tijd voor hen om eens een ander discours te horen, en ik denk dat ze dan nog meer zullen winnen.”

Journalist: “Weten de spelers en technische staf het ook al?”

Zidane: “Ja, zij weten het. Ik heb niet met alle spelers apart gesproken, maar de hele technische staf weet het via een berichtje, en ik heb met de kapiteinen gesproken, en met Sergio Ramos.”

“Ik dacht gewoon dat na drie jaar… [korte pauze] …het was uiteindelijk mijn beslissing. Veel mensen zullen een andere mening hebben, maar het was echt tijd om iets te veranderen. Als ik niet duidelijk zie wat ik wil, dan is er een moment dat ik ermee wil stoppen. Dat is beter dan domme dingen te doen.”

“Ik ga nu ook geen enkel ander team trainen. Ik zoek ook geen ander team. Ik heb het bericht uitgestuurd naar heel de technische staf, en ik heb met Sergio Ramos gesproken om te bespreken wat er ging gebeuren. Zoals altijd, als kapitein en als persoon. We hebben lang samen geleefd. Hij respecteert mijn beslissing. Hij is een leider, een kapitein, hij speelt altijd fenomenaal, en het was een genoegen om de afgelopen drie jaar met hem samen te werken.”

Journalist: “4 maand geleden, op 20 februari, zei je nog dat je hier heel blij was. Wat is er veranderd?”

Zidane: “Er is niets veranderd. Op 20 februari vond ik niet wat ik vandaag vind, dat zeg ik heel eerlijk. Maar mijn mening is veranderd. Na drie jaar zijn er nu goede redenen om te vertrekken. Niet maar eentje, maar meerdere. Ik ben niet moe als trainer, maar ik denk gewoon dat het tijd is voor mij om te vertrekken.”

Journalist: “Is er een specifieke reden om te vertrekken en waarom kon de voorzitter u niet op andere gedachten brengen?”

Zidane: “Het is ook voor het welzijn van de club dat ik deze beslissing neem. Er zijn goede momenten geweest, maar ook moeilijke. En die vergeet ik niet. Als het is om verder te gaan en een seizoen te hebben waarin het niet goed loopt, dan wil ik dat niet. Ik hou van deze club, en daarom nam ik deze beslissing. Het is goed geëindigd toen ik speler was, nu eindigt het ook goed als trainer, maar zo kan het niet altijd blijven gaan. Het is dus het juiste moment om te stoppen. Op een hoogtepunt eindigen.”

Journalist: “Wat zijn je beste en slechtste herinneringen?”

Zidane: “Mijn beste herinnering is het spelen voor deze grote club. Veel spelers dromen ervan om op een dag te spelen bij Real Madrid, dat is duidelijk. Maar uiteindelijk is de allerbelangrijkste en allermooiste herinnering toen de voorzitter mij hierheen bracht. Er zijn veel mooie herinneringen, zoals het winnen van de Champions League, maar als trainer wil je maar 1 ding: La Liga winnen [lacht]. Voor mij was La Liga het absolute hoogtepunt. En het slechtste moment was dit jaar: het verlies tegen Leganés voor de Beker (in de kwartfinales, red.).”

Journalist: “Hoe voel je je nu?”

Zidane: “Ik voel me goed. Het is geen slechte dag. Het is ook geen mooie dag, want het is een ingewikkeld moment omdat ik zeg dat ik niet verder doe. Maar het is geen verdrietige dag. Het is geen ‘vaarwel’, wel een ‘tot ziens’. ‘Tot binnenkort’, zelfs. Ik blijf altijd dicht bij deze club. Daar gebeurt er niets.”

“Het is een beslissing voor iedereen. Er is verandering nodig, denk ik. Deze beslissing is ten eerste voor mijzelf, maar ook voor het personeel en voor de rest.”

Journalist: “U leek steeds zeer goed om te gaan met problemen wanneer die zich voordeden. Ik probeer uw gedachtegang te volgen. Wanneer was het moment waarop u dacht ‘nu is het genoeg geweest’?”

Zidane: “Eerst en vooral bedankt voor het compliment. Sereniteit, werk, en respect. Dat zijn de waarden waarvoor ik sta, en ik wil die lijn doortrekken. Ik denk dat ik ieders respect heb verdiend, bovenal dat van de spelers, en volgens mij was dat fundamenteel om mijn werk te kunnen doen. En nu is er een moment gekomen waarop de spelers niets te maken hebben met mijn beslissing. Het is wat ik denk. Na drie jaar is het voor een trainer moeilijk om verder te doen wat hij doet. Zeker na drie keer de Champions League te winnen. Ik zag ons verder niet veel winnen dit jaar.”

“Ik ben een winnaar, want ik win graag. Ik verlies niet graag, maakt niet uit wat het is. Als ik het gevoel heb dat ik niet ga winnen of niet win, dan verander ik iets aan de zaak. Ook als speler, toen ik dacht dat het winnen voorbij was, ben ik zelf weggegaan. Dat is niet de schuld van het een of het ander, maar wel van mij. Ik neem die beslissing, en zo is het. Daar is verder niets over te zeggen.”

Journalist: “Wat heeft ervoor gezorgd dat je van gedachten bent veranderd om deze beslissing te nemen?”

Zidane: “Niets. Ik heb gewoon die beslissing genomen. Ik neem geen beslissingen om beslissingen te nemen. Ik heb veel gereflecteerd, en toen ik deze beslissing nam, was dat het en zou er niets meer aan veranderen.”

Journalist: “Heeft het iets te maken met de ‘crisis’ rond Cristiano (Ronaldo, red.)?”

Zidane: “Nee, niets.”