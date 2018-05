Everton kiest voor Portugese coach Marco Silva

De 40-jarige Portugees Marco Silva is de nieuwe coach van Everton. Dat heeft de club uit Liverpool donderdag bekendgemaakt.

“Ik ben erg trots om de nieuwe trainer van Everton te zijn”, reageert Silva op de clubsite. “Ik kan niet wachten om deze uitdaging voor de club en mezelf aan te gaan. Ik ken de erg rijke geschiedenis van Everton en weet wat de fans verwachten. Ik wil dat onze supporters fier zullen zijn als ze hun team op het veld zien. We moeten tonen dat we ambitie hebben om te winnen, dat wil ik elke wedstrijd opnieuw zien.”

Silva maakte als coach indruk in zijn thuisland bij Estoril, waarmee hij de titel in de Segunda Liga pakte, en Sporting Lissabon. Met dat team veroverde hij de beker. Nadien trok hij naar het Griekse Olympiakos, dat hij naar de landstitel leidde. Een passage bij Hull City, dat hij niet van degradatie uit de Premier League kon redden, kende minder succes. Afgelopen januari moest Silva vertrekken bij Watford, waar hij sinds vorige zomer aan het roer stond.

Bij Everton volgt Silva Sam Allardyce op, die eerder deze maand bij de club vertrok. Allardyce was in november aangesteld als opvolger van de Nederlander Ronald Koeman. Ook toen circuleerde de naam van Silva al in Liverpool.