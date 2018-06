Als de ‘Duvel Challenge’ uit de hand loopt: twee cafés proberen elkaar steeds weer te overtreffen

Herentals - “Kappen, kappen, kappen! Kalm, kalm, kalm!” Wie bovenstaande video bekijkt, ziet meteen dat het menens is. Twee cafés uit Herentals proberen elkaar steeds opnieuw te overtreffen in de door Brouwerij Moortgat gelanceerde ‘Duvel Challenge’. Wat begint met één flesje, eindigt (voorlopig) met… een skilat.

Brouwerij Moortgat plaatste dinsdag een videootje op zijn Facebookpagina: door een Duvelglas schuin op een Duvelflesje te plaatsen, kon je onder een hoek van 45 graden “de perfecte Duvel” uitgieten. De brouwerij daagde meteen al zijn fans uit: wie kan dit ook?

“We hebben het getest in ons café. En het lukte”, zegt Nick Van Rooy, uitbater van Bar Bier in Herentals. “Daarom hebben we besloten het videootje op Instagram te plaatsen. We kregen meteen heel wat reacties binnen. Onder meer van onze vrienden van café Den Thijs. Zij maakten er meteen een challenge van en probeerden ons te overtreffen.”

Van grote handen tot de skilat

Café Den Thijs reageerde eerst met een video waarin garçon Yves Leirs twee Duvels tegelijk uitschonk en even later kwam er al een video met vier Duvels tegelijk. “Het was weer aan ons”, aldus Van Rooy. “Ik heb aan een garçon met nogal grote handen gevraagd of hij niet eens met zes tegelijk wilde proberen. Dat lukte redelijk goed.” Alsof dat nog niet genoeg was, kwam café Den Thijs op de proppen met een filmpe met vier Duvels tegelijk, maar dan met de glazen op een toren van Duvelflesjes. “Na dat filmpje zijn die mannen naar hier gekomen om hun overwinning in de challenge te vieren”, aldus Van Rooy. “Maar ik wilde het er nog niet bij laten.”

Van Rooy nam een skilat, plakte er acht Duvels aan vast en liet ze tegelijk uitgieten. “Dat was niet zo makkelijk, maar het is ons toch min of meer gelukt. Wij winnen!” Al zijn ze daar in het andere kamp niet zo zeker van. “Er ligt meer Duvel op de toog dan in de glazen”, riposteert Vincent Hendriks van café Den Thijs. “Onze toren blijft veel indrukwekkender. Maar misschien moeten we toch nog eens nadenken over wat we nog kunnen doen. We zijn alleszins overdonderd door de reacties die we hierop kregen.”

Wie zich afvraagt wat er met al die uitgegoten Duvels is gebeurd? “Die hebben we samen uitgedronken”, besluit Van Rooy. “Samen met de klanten en het personeel die dan nog aanwezig waren.”