Salmonella-uitbraak: nu al 453 kinderen van 44 scholen ziek

“We hebben intussen weet van 453 zieke kinderen in 44 scholen. “ Dat laat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid weten in een nieuwe update over de salmonellabesmetting op meerdere Vlaamse scholen. “ Bij 313 kinderen is ook al bevestigd dat het effectief om salmonella gaat.” Alle betrokken kleuter- en lagere scholen bestelden hun maaltijden bij dezelfde traiteur.

“Het aantal zieke kinderen en scholen blijft stijgen omdat we nog dagelijks gegevens binnenkrijgen van de centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen en ziekenhuizen, die we controleren en met elkaar vergelijken”, meldt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het gaat gelukkig meestal niet om nieuwe zieken, maar om kinderen die vorige week ziek geworden zijn. We hebben de ziekenhuizen in de regio gecontacteerd en er zijn sinds maandag duidelijk minder opnames. Bij meldingen van nieuwe zieken vragen we nauwkeurig na wanneer de klachten gestart zijn en dan blijken de klachten meestal al vorige week begonnen te zijn.

De uitbraak van besmettingen lijkt dus onder controle. “Al is het niet uitgesloten dat er deze week nog kinderen ziek geworden zijn. Kinderen kunnen elkaar immers in beperkte mate ziek maken. Maar het lijkt erop dat de grote aantallen besmettingen wel degelijk achter ons liggen.”

De nu beschikbare data bevestigen dat het grootste aantal kinderen ziek geworden is in het weekend van 19 mei en in de loop van de week daarop, vooral rond 22 en 25 mei. Er is een duidelijke terugval van nieuwe zieken vanaf het weekend van 26 mei. “Van een aantal kinderen hebben we vernomen dat ze pas op maandag 28 mei zich ziek gemeld hebben, bij enkele daarvan is bevestigd dat ze ziek zijn door salmonella.”

“Er zijn verschillende verklaringen voor de zieken die nog in de tweede helft van vorige week of in het voorbije weekend optraden. Zij kunnen voeding gegeten hebben met een lager aantal ziekmakende kiemen, waardoor het soms langer kan duren dan de normale incubatietijd van een drietal dagen eer ze ziek worden. We kunnen op dit moment ook niet uitsluiten dat er nog besmettingen gebeurd zijn via de maaltijden van vorige week dinsdag en donderdag. Daarnaast kunnen sommige kinderen eerst slechts mild ziek zijn en pas bij aanhoudende klachten een arts consulteren. En ten slotte zijn minstens een aantal besmettingen te wijten aan zieke kinderen die gezonde kinderen besmetten, bijvoorbeeld via de toiletten op school of binnen het gezin.”

Het onderzoek naar de bron van de besmettingen loopt nog verder via labonderzoek op verschillende stalen. Uit de stalen van zieken personen blijkt alvast dat het om salmonella van het type ‘typhimurium’ gaat.

“Onze diensten hebben in totaal 79 stalen genomen van alle grondstoffen en getuigenschotels die nog aanwezig waren”, zegt Dorine Van Geert, woordvoerster van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). “Van 65 stalen hebben we al de resultaten, die waren allemaal conform. Op basis van de analyseresultaten waarover het Voedselagentschap tot nu toe beschikt, kunnen de grondstoffen of de maaltijden niet worden aangeduid als verantwoordelijke van de salmonellabesmetting. De laatste resultaten over de werknemers en het materiaal zullen vrijdag beschikbaar zijn.”