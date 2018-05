Na aanslag Luik: minister Geens wil “doorzetten om beter te doen”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stapt niet op als gevolg van de schietpartij in Luik, waar een gedetineerde met penitentiair verlof twee agenten en een student doodschoot. Dat zei hij na een debat in de Kamer. Daar hadden alle partijen vragen, maar enkel de uiterst rechtse oppositiepartij Vlaams Belang had zijn ontslag gevraagd.

HERBELEEF. Geens verdedigt zich na aanslag in Luik, maar zelfs de meerderheid neemt geen vrede met uitleg

“Volharding op momenten dat het moeilijk gaat, is moeilijker dan opgeven”, zei Geens aan het einde van het debat. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas had om het ontslag van Geens gevraagd. “Ik heb ervoor gekozen, na twee dagen reflectie, om dat niet te doen”, zei Geens. “Ik heb de moed, de strijdlust en de volharding om door te zetten. Het is mijn wil om, samen met de regering, door te zetten om beter te doen.”

Parlementsleden van meerderheid en oppositie hadden vragen bij de toekenning van penitentiair verlof aan Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik die door de politie werd uitgeschakeld. Hoe kon hij in de gevangenis radicaliseren en hoe komt het dat hij niet op de OCAD-lijst, de lijst met mogelijke terroristen stond, hoewel zijn naam in allerlei rapporten en verslagen voorkwam, al dan niet op een zijdelingse manier?

Minister Geens zei dat de diensten die daarover beslissingen nemen daar “niet licht over gaan”, maar dat risico’s volledig uitsluiten niet mogelijk is. “Nadien is het gemakkelijk om te zeggen dat ze de foute beslissing hebben genomen.”

De justitieminister gaf voorbeelden van aanslagen in de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de daders ook op één of andere manier bij inlichtingen- of veiligheidsdiensten bekend waren. “Ik geef u die voorbeelden omdat we niet zouden vervallen in het klassieke patroon waarbij men zegt: ‘Dit is België’.”

Geens gaf ook aan dat slechts twee of drie procent van de mensen in penitentiair verlof recidiveren. “Als men dat risico niet wil nemen, betekent dit dat gedetineerden tot het einde van de straf moet blijven zitten. Wat zal dan het risico zijn?”

Premier Charles Michel deed een oproep om, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, te bekijken welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid in ons land te versterken. “Ik doe een oproep tot eenheid om ons land sterker te maken.”