Straks handelsoorlog met VS? Trump voert importheffingen in op staal en aluminium, Europa slaat meteen terug

Europese bedrijven zullen vanaf 1 juni invoerheffingen op staal en aluminium moeten betalen aan Amerika. Het is een poging van Donald Trump om de eigen economie te versterken. Europa is boos en niet van plan zich daarbij neer te leggen. Als tegenreactie voert het zélf hogere importheffingen in op een reeks Amerikaanse producten. Maar wat betekent dat nu voor ons land? Staan we aan de voet van een handelsoorlog? Wij vroegen het aan topeconoom Koen De Leus: “Blaffende honden bijten duidelijk wél.”

Het was de Amerikaanse minister van Economie Wilbur Ross die het nieuws officieel bekend maakte: vanaf middernacht, op vrijdag 1 juni, zullen Europese bedrijven invoertaksen op staal (10%) en aluminium (25%) moeten betalen. Een complete verrassing is het niet: de Verenigde Staten voerden de zware heffingen al in maart in, maar enkele landen - waaronder België - kregen een tijdelijke vrijstelling.

Australië, Argentinië en Brazilië gingen nu akkoord met de beperkingen op de omvang van hun uitvoer naar Amerika, in ruil voor een permanente uitzondering. Europa, Canada en Mexico deden dat niet. Met alle gevolgen van dien.

Waarom deze beslissing?

Donald Trump belooft al sinds zijn verkiezingscampagne om meer jobs te creëren en de Amerikaanse economie nieuw leven in te blazen. Cadeaus voor Europa horen daar niet meer bij, om het met zijn eigen woorden te zeggen. “Die belofte moet hij dringend nakomen, nu de ‘mid-term elections’ van november stilaan dichterbij komen”, legt expert economie Koen De Leus uit. “Het is een strategische zet, in een poging de Amerikaanse bedrijven te doen kiezen voor Amerikaans staal en aluminium en zo te groeien in eigen land. Wat gelijk staat aan jobs creëren.”

Maar de Amerikaanse president kan op deze manier ook in eigen voet schieten. “Als Amerikaanse bedrijven producten gaan uitvoeren gemaakt van het duurdere staal en aluminium, zullen deze natuurlijk ook duurder zijn dan vandaag het geval is,” stelt De Leus. “Trumps eigen achterban zal bovendien het grootste slachtoffer worden van duurdere producten, mensen met een laag inkomen kunnen die immers niet betalen.”

Wat betekent dit concreet voor ons?

De invoerheffingen op staal en aluminium zijn een pijnlijke beslissing voor zowel Europa als Mexico en Canada. Een complete ramp voor ons land is het evenwel niet, maar België blijft zeker niet buiten schot. “Belgische bedrijven die in de VS willen blijven leveren, zullen daar ofwel veel meer voor betalen ofwel naar een betaalbare oplossing moeten zoeken,” zegt De Leus. “Maar de meest betaalbare oplossing is ook meteen een erg drastische: zich vestigen in Amerika om te kunnen importeren.” In de praktijk zal vooral Duitsland hard worden getroffen, dat veel staal en aluminium naar de VS uitvoert.

Commissiesvoorzitter Jean-Claude Juncker Foto: EPA-EFE

Hoe reageert Europa?

“Dit is protectionisme, zo eenvoudig is het”, zegt Commissiesvoorzitter Juncker over het nieuws uit Washington. Commissaris Malmström spreekt over een “slechte dag voor de wereldhandel”. Kortom: Europa is niet te spreken over de beslissing van Trump en kondigde ook al meteen een tegenreactie aan. Het voert over een tweetal weken hogere importheffingen in op een reeks Amerikaanse producten. Er zal onder meer gekeken worden naar Harley Davidson motoren, landbouwproducten, bourbon-whisky en jeans van het merk Levi’s.

De Europese Commissie maakt zich daarnaast sterk dat het Europese antwoord op de Amerikaanse heffingen “proportioneel” is en “in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie”, in tegenstelling tot wat de Amerikaanse president doet. De EU legt de hele zaak dan ook voor aan de WTO, omdat Trumps initiatief volgens haar in strijd is met de internationale handelsregels.

De hamvraag: komt er een handelsoorlog?

Volgens Ross is er wel degelijk nog ruimte voor onderhandelingen. De Amerikaanse minister van Economie zegt uit te kijken naar “verdere gesprekken” over “andere kwesties” die moeten worden uitgeklaard. Er is volgens hem nog “flexibiliteit” mogelijk in de toekomst, want de president kan heffingen nog afvoeren of quota opleggen.

Flexibiliteit of niet, dat de importheffingen slecht zijn voor de relatie tussen Europa en de VS staat vast. Of we ons aan een handelsoorlog moeten verwachten? “De kans dat Amerika opnieuw zal reageren, op de aangekondigde heffingen van Europa, is erg groot”, stelt expert De Leus. “En dan kunnen we wel degelijk spreken van een handelsoorlog. Een tit-for-tat-game: de ene voert handelstarieven door op de producten van de ander, waarop die op dezelfde manier reageert. Als het zo verder gaat, is niemand hier de winnende partij.”