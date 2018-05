GERUCHTEN. Interesse in Dembélé, Bayern houdt uitverkoop, verrassing bij United, dubbele transfer Man City

De Europese voetbalcompetities zitten erop en dus zijn alle ogen nu gericht op het WK in Rusland. Intussen is echter de transfermarkt weer open en dus zijn er heel wat geruchten over nakende deals. Een overzicht.

Mousa Dembélé is in 2019 einde contract bij Tottenham. Dat opent uiteraard enkele deuren voor een transfer aangezien de Rode Duivel anders na volgend seizoen gratis kan vertrekken uit Londen. Dembélé werd al gelinkt aan Juventus en Napoli, maar nu zou ook Inter interesse tonen. Corriere dello Sport meldt dat Inter-baas Piero Ausilio in Londen was om te polsen of een transfer mogelijk is. Tottenham zou zo’n 30 miljoen euro willen.

Foto: rr

De Nerazzurri lieten eerder hun oog vallen op Radja Nainggolan. Volgens La Gazzetta dello Sport had Ausilio vorige week een gesprek met Nainggolans manager Alessandro Beltrami in een hotel in Milaan. Roma zou 40 miljoen euro willen voor hun spelmaker, die de eerste keuze is van Inter-coach Luciano Spalletti. Inter zou verder dichtbij een transfer voor winger Matteo Politano van Sassuolo, die momenteel deel uitmaakt van de Italiaanse nationale ploeg.

We blijven in Milaan. Marouane Fellaini werd enige tijd geleden gelinkt aan AC Milan, dat de interesse in de transfervrije middenvelder ook bevestigde. Corriere dello Sport meldt donderdag echter dat de Rossoneri hun jacht op Fellaini gestaakt hebben. Fellaini zou 7 miljoen euro per jaar willen verdienen en dat is simpelweg onbetaalbaar voor Milan. Ondertussen gaan de Rossoneri de strijd met stadsgenoot Inter aan voor Memphis Depay, die volgens La Gazzetta 30 miljoen euro moet opbrengen voor Lyon. Milan heeft ook interesse in Leipzig-aanvaller Timo Werner.

Foto: rr

Spitsencarrousel

We blijven nog even in Italië. Volgens verschillende bronnen heeft Juventus zijn oog laten vallen op Mauro Icardi. De Argentijn van Inter zou in Turijn Gonzalo Higuain moeten vervangen. Die kan onder andere naar PSG, maar zou ook geruild kunnen worden met Icardi en 50 miljoen euro. De broer van Paulo Dybala gooide olie op het vuur door een foto op Twitter te zetten met een sticker van de Juve-ster en… Icardi.

Dybala's brother (@GDybala) just Tweeted this picture. Make of it what you want. pic.twitter.com/ReXfNe3RqO — Tarek Khatib (@ADP1113) 30 mei 2018

Intussen werkt de Oude Dame voort aan een nieuw middenveld. Liverpool-speler Emre Can wordt op korte termijn voorgesteld, maar Juve wil ook een Italiaan. De kandidaten zijn onder andere Lorenzo Pellegrini (Roma), Bryan Cristante (Atalanta) en Nicolo Barella (Cagliari). Pellegrini zou de voorkeur hebben en heeft een afkoopclausule van ‘amper ‘ 25 miljoen euro. Cristante zou dan weer dicht bij Roma staan, dat ook zijn zinnen gezet heeft op Ajax-spelers Justin Kluivert en Hakim Ziyech. De Giallorossi zouden al persoonlijk akkoord hebben met die eerste.

Juventus moet wel oppassen dat het niet een van zijn sleutelspelers verliest. Volgens Corriere dello Sport zouden Real Madrid én Barcelona interesse hebben in Miralem Pjanic. Ze zouden bereid zijn 70 miljoen euro te betalen voor de spelmaker. Luka Modric zou in het geval van een transfer de omgekeerde richting kunnen maken. Juve houdt intussen de deur open voor de komst van Sergej Milinkovic-Savic, al moet die minstens 120 miljoen euro kosten aldus Lazio. Al zou de ex-speler van Genk volgens andere bronnen dan weer de voorkeur hebben voor Real Madrid.

Foto: rr

Uitverkoop bij Bayern

Robert Lewandowski wil Bayern verlaten om een “nieuwe uitdaging” aan te gaan, maar er staan nog meer sterspelers op vertrekken bij Der Rekordmeister. Dat meldt Sport BILD. De Duitse kampioen zou vier van zijn spelers te koop hebben gezet en dat zijn niet de minste: Jerôme Boateng, Arturo Vidal, Thiago Alcantara en Juan Bernat. Bij een “goed bod” mogen ze weg. Daarnaast zou Bayern denken aan Marseille-sensatie Florian Thauvin. Het zou concurrentie krijgen van Tottenham en Atlético.

Over naar Spanje, waar de naam van Thibaut Courtois weerklinkt. Volgens Sky Sports vertrekt onze nationale doelman nu zeker bij Chelsea omdat de besprekingen voor een nieuwe contract zijn afgebroken. PSG en vooral Real Madrid zijn kandidaat-kopers, maar ook Liverpool wordt genoemd. Al zou daar Roma-doelman Alisson Becker optie nummer één zijn, ook al moet die 90 miljoen euro kosten. De Braziliaan wordt ook gelinkt aan… Chelsea. Een andere optie voor Liverpool is Barcelona-doelman Jasper Cillessen, terwijl de Reds volgens Le Parisien een bod van 60 miljoen euro zouden gedaan hebben op Lyon-spelmaker Nabil Fekir.

Jorginho. Foto: Photo News

Intussen in Manchester...

Ook in Manchester staat de geruchtenmolen niet stil. De BBC is er zelfs vrij zeker van dat Manchester City op korte termijn twee transfers gaat aankondigen. De eerste zou die van Riyad Mahrez zijn. De Algerijn wil al een tijdje weg bij Leicester en zou voor 68 miljoen euro plus bonussen richting het Etihad Stadium verhuizen. Transfer nummer twee is die van Jorginho. De Italiaanse spelmaker van Napoli zou zo’n 50 miljoen euro kosten. De club van Dries Mertens denkt intussen aan Lucas Torreira (Sampdoria) en Fabian Ruiz (Betis). Napoli zou verder dicht bij een transfer voor Bologna-winger Simone Verdi staan.

Bij Manchester United hopen ze volgend seizoen wel écht mee te kunnen doen voor de titel. Gareth Bale wordt nadrukkelijk genoemd, al denkt Jamie Redknapp dat die wel eens geruild zou kunnen worden met Eden Hazard. Twee andere doelwitten voor de Red Devils zijn Mario Mandzukic en… Marko Arnautovic. Juventus is geïnteresseerd in Matteo Darmian en Anthony Martial, waardoor er potentieel wel wat te regelen valt. De interesse in Arnautovic is opmerkelijk, zeker omdat de wispelturige Oostenrijker van West Ham ruim 50 miljoen euro moet kosten.

Mario Balotelli. Foto: Photo News

Andere geruchten:

- Mario Balotelli kan op interesse rekenen van Parma en… Arsenal. De flamboyante Italiaan is deze zomer een vrije speler. Ex-international Luca Toni probeert hem naar Parma te halen.

- Arsenal is zo goed als zeker van de handtekening van Stephan Lichtsteiner. De Zwitser zal dan transfervrij overkomen van Juventus.

- Real Madrid heeft serieuze interesse in Alvaro Odriozola. Een officieel bod op de rechtsback van Real Sociedad werd echter nog niet gedaan.

- Barcelona heeft zijn oog laten vallen op David Alaba (Bayern), Milan Skriniar (Inter), José Giménez (Atlético) en Adrien Rabiot (PSG).