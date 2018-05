Schotse hooglanders moeten bosuitbreiding Zoniënwoud voorkomen

Hoeilaart - Op een 24 ha groot stuk van de oude renbaan langs het Zoniënwoud in Hoeilaart zijn donderdag op initiatief van het Agentschap Natuur en Bos twaalf Schotse hooglanders gearriveerd. Het gaat om één stier, zes koeien en vijf kalveren. Het Agentschap zet de runderen in om te voorkomen dat er op deze open plek binnen afzienbare tijd een bos zou groeien.

Geen grasmachine of bosmaaier kan er tegen op. Schotse hooglanders eten alles wat groen is. Van gras tot netels en jonge boompjes.

“We willen dergelijke open ruimten rond het Zoniënwoud absoluut behouden wegens hun grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Hier vind je immers nog allerlei bloemen, planten en struiken waar insecten en vogels, die zich minder goed thuisvoelen in een bos, zich te goed aan doen”, aldus Yoeri Bellemans van het Agentschap Natuur en Bos.

“De hooglanders houden door hun graaspraktijken, waarbij ze onder meer ook jonge bomen veroberen, het grasland open. Ze zorgen bovendien onder meer ook voor modderpoelen die andere diersoorten aantrekken”, aldus Yoeri Bellemans.

In een andere open vlakte in de omgeving van het regiokantoor van ANB zet de overheidsdienst overigens al enkele jaren om dezelfde reden nog een viertal hooglanders in.