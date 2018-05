Voor het eerst ‘park & bike’ parkings op fietsafstand van festivalweide van Werchter

Haacht - Organisator Live Nation richt tijdens de komende festivals in Werchter voor het eerst gratis ‘Park & Bike’-parkings in op fietsafstand van de festivalweide. Op Rock Werchter is dat het geval aan de evenementenweide Haacht en Sportoase De Toren op respectievelijk 3 en 3,5 km. Tijdens Werchter Boutique en TW Classic komen daar nog de stations van Wijgmaal en Aarschot bij. Aan de festivalweide zijn er bewaakte fietsenstallingen voorzien.

Festivalgangers de mogelijkheid bieden om gecombineerd met wagen en fiets te reizen is een van de vele milieuvriendelijke maatregelen tijdens de komende festivals. De organisatoren gaan ook overleggen met alle betrokkenen op de festival om te bekijken waar het plastic kan vermeden of door alternatieven vervangen worden. Zo worden nu al met onmiddellijke ingang alle plastic rietjes uit het Festivalpark verbannen.

Het afvalwater en septische materiaal van de sanitaire faciliteiten worden opgevangen en naar Aquafin gevoerd voor zuivering. De in 2014 in gebruik genomen eigen waterzuiveringinstallatie blijft dienst doen. Hier wordt al het afvalwater afkomstig van de keukens en douches in de backstage en camping The Hive biologisch gezuiverd.

Met de recente aanleg van het landschapspark werd een hoogspanningscabine in gebruik genomen waardoor het gebruik van groene stroom mogelijk werd. Het aantal dieselgeneratoren kon hierdoor worden verminderd. Door ze in powerplants te verenigen is er bovendien minder vermogen nodig. Moeilijk bereikbare zones waar niet permanent nood is aan stroom werden uitgerust met hybride oplossingen. Onder meer door gebruik van hoogrendementsverlichting ligt het brandstofverbruik 19 procent lager dan in 2014.