Britse voetbalsite breekt lans voor transfer “assistmachine” Ruud Vormer: “Hij zou ster zijn in de Premier League”

De titel en de Gouden Schoen, van een veel beter seizoen kon Ruud Vormer niet dromen. De Nederlandse draaischijf van Club Brugge werd daarnaast eindelijk opgeroepen voor Oranje en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De voetbalnerds van The Boot Room prijzen ‘Ruudje’ zelfs aan bij Leicester City.

Bij de Foxes speelt al een oude bekende met ex-Genkenaar Wilfred Ndidi, maar volgens Mathew Coull van The Boot Room (een Britse website van en voor voetbalfans met ruim 12.000 volgers op Twitter) moet de kampioen van 2016 vol gaan voor Vormer.

“Er zijn heel wat namen die in verband gebracht worden met Leicester, maar er is er eentje die perfect zou zijn voor de club: Ruud Vormer”, klinkt het. “Die heeft net een geweldig seizoen achter de rug bij Club Brugge in België. Hij leidde de club als kapitein naar de titel en deed dat in stijl. De statistieken vertellen het verhaal. Hij scoorde 14 goals in 49 optredens, indrukwekkend voor een middenvelder. Daarnaast deelde hij 24 assists uit, onwaarschijnlijk van de 30-jarige Nederlander.”

“Zijn vorm bleef niet onder de radar want Ronald Koeman riep hem op voor het Nederlandse elftal, terwijl hij hem ooit geen kans gaf bij Feyenoord. Leicester heeft voldoende diepte op veel posities maar als Riyad Mahrez vertrekt (hij staat dicht bij Man City), heeft de club nood aan creativiteit op het middenveld. Vormer kan daarvoor zorgen vanuit een centrale rol.”

“Hij zou een perfect duo kunnen vormen met Jamie Vardy”, gaat Coull voort. “Die houdt ervan om rond de laatste man te spelen. Met zijn excellente passing, eentje van een assistmachine, kan Vormer wel eens de aangever worden die Vardy verdient. Leicester zou een potentiële Premier League-ster in huis halen als ze Vormer zouden tekenen. Een idee dat de Foxes dus zeker moeten overwegen.”