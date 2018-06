Onweer slaat toe in West-Vlaanderen: “Om 18.30 uur zaten we nog in het zonnetje, een kwartier later stond er 30 centimeter water in ons huis”

Houthulst / Kortemark / Koekelare / Diksmuide - Het begint een gewoonte te worden deze week. Door noodweer staan er donderdagavond opnieuw meerdere straten blank. Deze keer zijn de West-Vlaamse gemeenten Houthulst, Koekelare, Kortemark en Diksmuide getroffen. Houthulst lijkt het zwaarst te lijden te hebben, met water dat de huizen binnenstroomt.

Iets voor 19 uur was er een wolkbreuk boven de West-Vlaamse gemeenten. Heel lokaal, maar ook erg hevig, zo blijkt uit de getuigenis van een inwoner van de Stadenstraat in Houthulst. “Om 18.30 uur zaten we nog buiten in het zonnetje toen we hoorden dat er een onweer op komst was. Een kwartier later stond er 30 centimeter water in onze woning.” Het water stroomde de huizen binnen.

De brandweer van Houthulst kreeg ongeveer 60 oproepen voor ondergelopen kelders en woningen. De Stokstraat en de Torhoutstraat werden afgesloten voor het verkeer.

Ondertussen kreeg ook de brandweerzone Westhoek al ongeveer 60 oproepen voor wateroverlast. De meeste problemen situeren zich in Houthulst, deelgemeente Klerken en in Zarren, een deelgemeente van Kortemark. Ten slotte kreeg de brandweer ook vanuit Diksmuide enkele oproepen.

Code geel

Op dit moment is in alle Vlaamse provincies ‘code geel’ voor onweer en regen van kracht, zo meldt het KMI. “Donderdagavond vallen er nog lokale onweersbuien die fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met heel veel neerslag op korte tijd”, luidt het. “Vrijdag moeten we opnieuw rekening houden met, lokaal intense, regen- en onweersbuien.”

Eerder deze week was er al op meerdere plaatsen in Vlaanderen wateroverlast door het noodweer. Zo werd de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Lievens-Houtem getroffen door modderstromen van een halve meter hoog. Ook de kustgemeenten Bredene en Oostende en enkele plaatsen in Limburg hadden eerder te kampen met wateroverlast.

Enkele beelden uit Houthulst. Foto: bfr

