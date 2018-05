Agenten van zone Westkust (en andere zones) mogen toch taser gebruiken

“We kunnen eindelijk starten.” Korpschef Nicolas Paelinck van de politiezone Westkust is verheugd. Hij mag zijn agenten uitrusten met tasers, net als de agenten van dertien andere politiezones in heel het land. Even zag het ernaar uit dat het proefproject onder meer in de zone van Paelinck niet kon doorgaan. De procureurs-generaal hadden in een brief aan de commissaris-generaal laten weten dat het wapen onwettelijk was. Maar nu hebben ze hun visie bijgesteld.

Vanaf morgen, vrijdag, zullen elf leden van het Snelle Responsteam van de politiezone Westkust een taser kunnen gebruiken. Ze kregen daarvoor een driedaagse opleiding om het nieuwe wapen correct te leren gebruiken. Net als hun collega’s uit dertien andere politiezones die meegestapt zijn in het proefproject.

De taser dient om verdachten te immobiliseren, maar zal enkel gebruikt worden in gevallen van wettige zelfverdediging of als er groot gevaar dreigt. Een taser schiet twee naalden aan een stroomdraad naar het target, waardoor die gedurende vijf seconden een elektrische schok van 50.000 volt ondergaat. Door die schok verkrampt het lichaam en valt de verdachte tegen de grond.

Dodelijk wapen

De vakbonden en de procureurs-generaal maakten eerder bezwaar omdat het wapen dodelijk kan zijn. Maar voor de duur van de testperiode, zou het stroomstootwapen toch mogen gebruikt worden, zo blijkt uit een mail van procureur-generaal De La Serna die overgemaakt werd aan de politiebonden.

Nicolas Paelinck Foto: vln

Net als het kabinet Jambon reageert ook Nicolas Paelinck verheugd. Paelinck is behalve korpschef van Westkust ook de voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie. En in die functie is hij één van de voortrekkers van het project. “We kunnen eindelijk starten. We zijn blij want we denken dat het wapen erg nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld tegen mensen die door het lint gaan en met een zwaard of wat dan ook zwaaien. Of bij zwaar huiselijk geweld.”

De gevaren van de taser nuanceert Paelinck. In de States kostte de tasers 300 levens nadat hij 100.000 keer gebruikt was. “Ja. Maar als de Amerikaanse politie in al die gevallen een pistool zou gebruikt hebben, dan waren er veel meer doden gevallen. In die zin zullen er dus net minder dodelijke slachtoffers vallen door de taser”, reageert korpschef Paelinck.

Het wapen zou ook een ontradend effect hebben. “Bij het opladen maakt het een ratelend geluid. Studies tonen aan dat alleen al voldoende kan zijn om aanvallers te bedaren.”