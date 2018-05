"The eagle has NOT landed": stunt met roofvogel gaat de mist in voor oefenmatch Nederland

Nederland mag niet meedoen aan het WK in Rusland. Het Nederlandse voetbalelftal amuseert zich daarom met enkele oefeninterlands. Donderdag speelt Oranje tegen Slowakije, ook niet op het WK, in de City Arena in Trnava. De Slowaken wilden de wedstrijd met een leuke noot starten. Een roofvogel moest naar de middenstip vliegen, maar hij vloog eerst naar de perstribune en vervolgens het stadion uit. Het beest ging dan maar op een lichtmast zitten. "Amusement in Trnava", twitterde VI-collega Freek Jansen. Enkele minuten later landde de vogel dan toch en kon de match beginnen.

