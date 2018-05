De bedgeheimen van Radja Nainggolan: “Vrouwen? Ik ben geen engel hé, je moet gewoon zien dat niks uitkomt”

Radja Nainggolan was deze week te gast op boot van Gert Late Night. Na een druk bekeken interview met Gert Verhulst in de zetel van de Evanna dook hij met James Cooke het bed in voor een intiem gesprek. En ook deze keer stelde de man die niet mee mag naar het WK absoluut niet teleur.

Het gesprek in bed begint met een vraag over zijn niet-selectie voor het WK. “Het was een schok want ik wilde het echt. Maar blijkbaar worden er andere keuzes gemaakt. Met Martinez hier liggen? Nee. Ik heb wel met de jongens een goed gesprek gehad, met iedereen.”

Wesley Sonck verdedigde de keuze van de bondscoach om Nainggolan thuis te laten. “Hij zegt dat ik geen wedstrijden kan winnen”, zegt Radja met een bedenkelijke blik. “Hij werkt voor de bond dus hij moet wel zo praten. Ik heb geantwoord door te zeggen dat ik naast het veld leef zoals een normale mens, op het veld zoals een echte prof. Ik vind niet dat ex-spelers over spelers mogen spreken. Dat is hypocriet en niet echt man zijn.”

Na een babbel over zijn opvoeding en familie zegt Nainggolan opnieuw dat hij de voetbalwereld beu is. “Als ik toen had geweten hoe de voetbalwereld zou evolueren… Mijn keuze is nu dat ik eruit wil stappen dus. Ik ga geen analist worden of manager. Ik wil niets doen.”

Nainggolan vindt het spijtig dat er zo’n taboe hangt rond homoseksualiteit, maar zelf heeft hij wel eens last van teveel aandacht. “Ja, ze slappen het gewoon in uw face hé. Het is soms moeilijk om nee te zeggen. Nu ik getrouwd ben? Ik ga niet zeggen dat ik een engel ben. Het belangrijkste is dat er gewoon niks mag uitkomen. Tegen mijn vrouw zeggen? Dat wordt genegeerd tot de dood. Ga maar eens uit en er staan ineens vijf vrouwen rond u. Wat doe je dan?”