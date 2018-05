Regeringscrisis Italië: Giuseppe Conte mag regering vormen en wordt nieuwe premier

Giuseppe Conte heeft van president Sergio Mattarella opnieuw de opdracht gekregen om een nieuwe regering te vormen, en hij heeft die opdracht aanvaard. Hij zal ook de premier worden. Dat is donderdagavond bekendgemaakt nadat Conte bij de president was langsgegaan.

Eerder op de dag hadden de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega Nord aangekondigd een akkoord te hebben over de samenstelling van de regering.

Matteo Salvini, leider van de extreemrechtse Lega Nord, wordt in de nieuwe Italiaanse regering minister van Binnenlandse Zaken. Paolo Savona, die vorige week nog de functie van Financiën kreeg toebedeeld, wordt bevoegd voor Europese Aangelegenheden. De Italiaanse president Sergio Mattarella keurde vorige week Savona’s kandidatuur op Financiën nog af, omdat Savona had aangegeven dat Italië uit de euro moet stappen. De onbekende economieprofessor Giovanni Tria wordt in zijn plaats minister van Financiën. De nieuwe premier, de 53-jarige jurist en nieuweling in de politiek, Giuseppe Conte, maakte donderdagavond de namen op de sleutelposities in de nieuwe Italiaanse regering bekend.

Luigi di Maio, leider van de populistische Vijfsterrenbeweging, krijgt dan weer de post van Economische Ontwikkeling. Di Maio en Salvini worden allebei ook vicepremier.

Van de nieuwe minister van Financiën is bekend dat hij Italië in de euro wil houden. De aanstelling van Tria leidt tot weinig verschuivingen op de beurs in New York. Het lijkt erop dat het handelsconflict van de Verenigde Staten met de Europese Unie, Canada en Mexico de voornaamste focus blijft. Op Buitenlandse Zaken komt Enzo Moavero Milanesi, die bekendstaat als zeer Europees.

Het parlement moet die regering nog goedkeuren, maar omdat de Lega en de Vijfsterrenbeweging in beide kamers een meerderheid hebben, worden daar geen problemen verwacht. De nieuwe Italiaanse regering wordt vrijdag om 16 uur ingezworen.