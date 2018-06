Vlaamse luierkoning opent fabriek vlak naast concurrent: dan krijg je nattigheid

Twee Vlaamse luierfabrieken in dezelfde Spaanse stad, dat vraagt om problemen. Dik vijftien jaar nadat luierkoning Bart Van Malderen zijn bedrijf verkocht, bezorgt hij de nieuwe eigenaars van Ontex kopzorgen. Met zijn huidige firma Drylock staat hij op het punt een fabriek te openen in net die stad waar de grote concurrent al dertig jaar de plak zwaait. Er loopt zelfs personeel over. En daar kunnen ze bij Ontex niet om lachen.