Na 80 jaar komt traditie bij Antwerpse dokwerkers ten einde: ‘Het Kot’ is niet meer

Antwerpen -

Het Kot is niet meer. Tot gisteren kregen de Antwerpse havenarbeiders elke dag hun werk toebedeeld in een loods bij de dokken. Vanaf vandaag gaat dat met de tablet, van thuis uit. En weg is de sociale kant van hun job, vrezen de dokwerkers. “Hier op ­café pinten komen drinken, dat krijg ik vanaf nu niet meer verkocht aan mijn vrouw.”