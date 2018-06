Terrorist Benjamin Herman geveld met 25 kogels

Het terreurdrama van Luik is door de speurders helemaal gereconstrueerd. Het eindigde met een vuurgevecht waarbij Benjamin Herman (31) 25 kogels in het lijf kreeg.

Het verhaal start maandagavond. Normaal moet Benjamin Herman zich na zijn uitgaansverlof opnieuw gaan aandienen aan de gevangenis om 19 uur. Dat doet hij niet. In de plaats blijft hij slapen bij zijn oude celgenoot Michael Wilmet (30). Iets voor 3 uur ’s ochtends valt hij zijn slapende vriend aan met een bijl en hamer. Wilmet maakt geen kans. Meteen daarna vertrekt Herman uit het sociale appartement, en dan is er een gat tot 10.18 uur.

Op dat moment schrijft Lucile Garcia (54) in de Rue des Augustins een laatste parkeerboete uit. Ze wordt langs achter aangevallen, krijgt een messteek in de hals en in de zij, waar haar kogelwerend vest geen bescherming biedt. Daarna keert Herman zich tot Soraya Belkacemi (44). Ze heeft niet de tijd om haar wapen te trekken, en krijgt vier messteken en valt op de grond. Herman neemt hun dienstwapens af en vuurt daarmee op de politievrouwen. Ze krijgen elk een kogel in het hoofd.

Daarop loopt Herman het café op de hoek binnen. De stamgasten zijn dan al de keuken ingevlucht. Hij stapt opnieuw naar buiten en ziet de Ford Fiesta waarin Cyril Vangriecken (22) en zijn mama zitten. Hij vuurt twee keer, keert om, gaat terug en vuurt nog twee keer. De jongen overlijdt ter plaatse, in de armen van zijn moeder.

Herman stapt verder en vuurt nog op een vluchtende BMW, zonder die te raken. Daarop stapt de schutter de school binnen en gijzelt de poetsvrouw. Hij spaart haar het leven, omdat ze moslim is en de ramadan volgt. Speciale politie-eenheden stellen zich op voor de school. Er volgt een shoot-out. Eén agent krijgt een kogel in de arm, een andere één in het been. Herman zelf wordt 25 keer getroffen en sterft ter plekke. Hij heeft nog zes kogels over. Bij hem wordt ook de hamer gevonden, waarmee hij eerder Wilmet heeft vermoord.