1 op de 12 scholen verplicht laptop

Vaarwel schoolboeken. In het Technische Atheneum in Halle hebben de 51 leerlingen van het eerste middelbaar een laptop. Foto: idh

Cursussen en boeken moeten in het middelbaar steeds vaker de duimen leggen voor laptops en tablets. In zeker 75 scholen zijn er al één of meerdere klassen waar leerlingen verplicht een laptop moeten meebrengen. In totaal gaat het om 20.000 leerlingen. “We zitten op een keerpunt”, zegt Arne Vandendriessche, CEO van IT-bedrijf Signpost. “Scholen beginnen massaal te kiezen voor een digitale klas.”

Onderwijs is een tanker die traag in beweging komt. Het is een cliché, maar het geldt ook voor de introductie van technologie. Het laatste rapport over ICT in ons onderwijs uit 2013 maakt duidelijk dat scholen wel voldoende computers hebben, maar dat ze te weinig worden gebruikt.

Nu lijken scholen wél de omslag te maken richting digitale klas. “Ze stappen af van enkele vaste computers in de klas of een aparte computerklas”, zegt Arne Vandendriessche, CEO van Signpost, een bedrijf dat laptops en software levert aan het onderwijs. “Scholen kiezen nu voor toestellen per leerling.”

20.000 laptops

Via groepsaankopen kan Signpost laptops goedkoper op de kop tikken en leveren aan scholen. Het IT-bedrijf zorgt ook voor de service en het onderhoud achteraf. Vanaf 1 september 2018 zal het 20.000 laptops beheren in 75 middelbare scholen. Op een totaal van 939 scholen komt dat neer op één op twaalf scholen dat ingestapt is in zo’n laptop­project. Er zijn nog andere ­bedrijven die tablets en laptops leveren aan scholen, maar Signpost is marktleider.

Meestal verplichten scholen alle leerlingen van een klas of een leerjaar om zo’n laptop te kopen. In het verleden zijn daar al klachten over gekomen van ouders, maar de Commissie Zorgvuldig Bestuur oordeelde dat scholen zo’n verplichting mogen opleggen zolang de schoolraad en ouders er hun zegje over hebben kunnen doen en de leerlingen kunnen kiezen om de laptop ook langs een andere weg te kopen.

Want aan zo’n laptop hangt uiteraard een prijskaartje. “Bij ons moeten de leerlingen 650 euro betalen, verspreid over drie jaar”, zegt Maggy Vankeerberghen, directrice van het Technische Atheneum in Halle. “Daarna is de laptop van hen. Geen enkele ouder doet daar moeilijk over omdat de uiteindelijke factuur niet hoger is dan vroeger. In plaats van boeken kopen de leerlingen nu een laptop.”

Zelf toetsen plannen

In Halle voerden ze de laptops in voor de 51 leerlingen van het eerste middelbaar, en volgend jaar volgen andere leerjaren. Bijna alles gebeurt digitaal. “Dankzij die laptops is het veel makkelijker om onderwijs op maat te geven”, zegt Vankeerberghen. “Bij ons krijgen de leerlingen hun opdrachten en toetsen in het begin van de week. Zij beslissen wanneer ze die maken op hun computer. Soms is er nog les in kleine groepjes, maar doorgaans is iedereen op hetzelfde moment met andere dingen bezig.” Per schooldag zitten de leerlingen al vier tot vijf uur achter de laptop.

Om de digitale omslag compleet te maken, moeten de uitgeverijen nog volgen. “Daar knelt het schoentje”, zegt professor Tammy Schellens (UGent), gespecialiseerd in technologie in het onderwijs. “Er is weinig lesmateriaal voor de tablet of computer, dus moeten leerkrachten veel meer zelf op zoek gaan.”