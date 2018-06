Benjamin Herman (31) was in de gevangenis de boodschappenjongen van een groep geradicaliseerde gevangenen. Dat staat in het veelbesproken rapport dat vorige week nog werd opgemaakt in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Hij had contact met minstens twee mannen, die betrokken waren bij de aanslagen van Parijs en Brussel. “De dag na de schietpartij in Luik liep de leider hier rond met een brede grijns.”