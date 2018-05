Nederland blijft steken op gelijkspel in oefeninterland, maar debutant Vormer wordt de hemel ingeprezen

Het heeft jaren geduurd maar Ruud Vormer mag zich eindelijk Nederlands international noemen. De draaischijf van Club Brugge viel bij de rust in tijdens de oefeninterland tegen Slowakije en speelde een sterke tweede helft. Oranje bleef in Trnava wel steken op een 1-1-gelijkspel.

Geen Vormer in de basiself van bondscoach Ronald Koeman, die zijn derde interland speelde met het Nederlandse nationale elftal. Koeman koos voor een 5-3-2 met: Zoet; Janmaat, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Van de Beek, Pröpper, Strootman; Promes, Depay.

Nederland speelde een slappe eerste helft en kwam nauwelijks tot doelgevaar. Na acht minuten stond het meteen 1-0 achter via een goal van Adam Nemec. Ook Marek Hamsik, ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli, kon nog scoren maar hij mikte zijn vrije kopkans naast.

Koeman bracht bij de rust Vormer in de ploeg voor Ajax-talent Donny van de Beek en Nederland ging plots een stuk scherper voetballen. Vlak voor het uur kreeg Memphis Depay de eerste échte kans voor Oranje, maar de Lyon-aanvaller stuitte op doelman Dubravka. Enkele minuten later was het wel raak. Depay met de actie en assist, Quincy Promes met de afwerking: 1-1.

Meteen daarna leek Oranje zelfs op voorsprong te klimmen. Promes speelde de bal bij een razendsnelle counter richting Vormer, maar zijn inzet werd voor de lijn weggewerkt. In het slot kreeg de kapitein van Club Brugge nog twee uitstekende schietkansen, maar scoren lukte hem niet tijdens zijn debuut als international. Daardoor bleef de 1-1 op het bord.

Koeman behaalde zo zijn eerste draw, na een 0-1-nederlaag tegen Engeland en een 0-3-zege tegen Portugal. Maandag is Italië de volgende tegenstander van Oranje.

"Ik had de moed een beetje opgegeven"

Met een brede glimlach liep Ruud Vormer na afloop van de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Slovakije (1-1) door de City Arena van Trnava. "Wat een seizoen", glunderde hij. "Kampioen van België, winnaar van de Gouden Schoen en nu ook nog debutant bij Oranje. Echt schitterend."

Vormer mocht invallen na een teleurstellende eerste helft van Oranje. Vanaf de zijkant zag hij voor rust hoe het niet moest. "Het was vooral lamlendig", vond hij. "Ik heb geprobeerd er wat gif in te brengen. Dat lukte aardig. Alleen had ik ook moeten scoren. Ik ben geen spits, maar deze kans had ik moeten benutten. Dan was het klaar geweest."

Debuteren op je dertigste, het is maar weinig internationals nog gegeven. Sander Boschker was 39 jaar en 224 dagen oud toen hij zijn enige interland voor Oranje keepte. Maar de meeste spelers komen op jongere leeftijd voor het eerst bij Oranje. "Ik had de moed ook wel een beetje opgegeven. Maar in voetbal is veel mogelijk, zo zie je maar weer", zei Vormer.

In zijn periode bij Feyenoord was hij onder Ronald Koeman vaak tweede keus achter Jordy Clasie, Tonny Vilhena en Lex Immers. De bondscoach sluit inmiddels niet meer uit dat de bij Club Brugge opgeleefde Vormer van waarde voor Oranje kan zijn. "Daarom heb ik hem erbij gehaald", zei Koeman. "Vandaag tegen Slovakije was hij belangrijk. Hij was de aanjager van ons. Daardoor gingen andere jongens ook weer beter voetballen. Ik ben heel blij met hem."

Ronald Koeman zag een zwak #Oranje voor rust, maar met debutant @Ruudjevormer8 in de ploeg ging het niveau omhoog. "Ruud heeft agressie in zijn spel." #slwned

→ https://t.co/XjsUNobONm pic.twitter.com/8fr3kuUDeK — NOS Sport (@NOSsport) May 31, 2018

Op Twitter kreeg Vormer lovende kritiek:

Andere oefeninterlands

Nog op donderdag speelden WK-ganger Marokko en Oekraïne 0-0 gelijk. Bij de Marokkanen stond Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en -AA Gent) de hele match tussen de lijnen. Mehdi Carcela (Standard) en Nabil Dirar (ex-Club Brugge) kwamen niet van de bank. Bij Oekraïne mocht Ruslan Malinovskiy (KRC Genk) in de 64e minuut invallen. Marokko neemt het op het WK in Rusland (14 juni-15 juli) in groep B op tegen Portugal, Spanje en Iran.

Ook de oefenpot tussen Luxemburg en WK-ganger Senegal eindigde op een doelpuntenloos gelijkspel. Bij de Senegalezen stonden Moussa Wague (Eupen), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Kalidou Koulibaly (ex-Genk) in de basis. Voor Luxemburg verschenen Anthony Moris (KV Mechelen), Aurélien Joachim (SK Lierse) en Laurent Jans (Waasland-Beveren) aan de aftrap. Senegal werd bij de loting voor de groepsfase van het WK ingedeeld in poule H met Polen, Japan en Colombia.