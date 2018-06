Courtois wacht op Chelsea (en nieuwe coach van Real), verrassing in transferdossier Fellaini?

Twee weken voor hun afreis naar het WK zijn de Rode Duivels in de ban van de transferkoorts. Rond Thibaut Courtois zou binnenkort al iets kunnen bewegen.

Engelse media meldden gisteren dat de Belg in de belangstelling staat van Liverpool, waar zowel Lorius Karius als Simon Mignolet zullen vertrekken. Maar Courtois heeft geen weet van interesse en ook geen zin om naar de Merseyside te trekken. Mogelijk zit er nog iets veel beters in de pijplijn: door het verrassende vertrek van trainer Zinédine Zidane komt ook diens beschermeling Keylor Navas onder druk. Als Madrid een nieuwe doelman haalt, is ook Courtois kandidaat. Al hangt veel af van wie straks in het Bernabéu trainer wordt.

Een verlengd verblijf bij Chelsea behoort ook nog tot de mogelijkheden. Eerdere besprekingen over een contractverlenging sprongen af, maar mogelijk komt er volgende week alsnog beweging in.

Foto: Photo News

Fellaini: Milan, United of...

Marouane Fellaini lijkt de eerste die een transfer kan maken. De middenvelder is einde contract bij Manchester United en is vrij te tekenen bij een andere club. Via Luciano D’Onofrio heeft hij een aanbieding van AC Milan op zak. Maar ook Manchester United zou nog een ultieme inspanning doen om Big Fella op Old Trafford te houden.

En volgens een bron dicht bij het dossier zou er zich in de laatste dagen een derde hond hebben gemeld: een Engelse ploeg die Europees voetbal zou spelen. D’Onofrio heeft goeie banden met Everton, de ex-club van Fellaini. Maar de Toffees grepen dit seizoen naast een ­Europees ticket en stelden ­gisteren met Marco Silva een trainer aan die een ander soort voetbal speelt dan Fellaini voor staat.

Mogelijk volgt er dus nog een verrassing.