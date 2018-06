Wat nu met Real Madrid? De Koninklijke staat voor een nieuw tijdperk… met nieuwe (Belgische?) sterren

Cristiano Ronaldo moet het geweten hebben, vorige zaterdag na de Champions League-finale. CR7 kondigde aan dat er de “komende dagen” nieuws zat aan te komen. Dat nieuws is er nu en het is duidelijk dat het opstappen van Zidane meteen ook de toekomst van ­Ronaldo en Bale kan/zal bepalen.

Volgens de Spaanse media was het op tussen Zidane en beide sterspelers en is dat één van de redenen waarom Zizou opstapt. Waardoor ze nu misschien toch geneigd zijn te blijven. Plausibeler is dat voorzitter Florentino Perez zijn dure vogels verkoopt, want hij wil nieuwe sterren aantrekken: Neymar vooral, maar misschien ook Eden Hazard. En zeker ook Thibaut Courtois.

Maar prioritair wordt de opvolger van Zidane. Eerste kandidaat: Arsène Wenger, die vrij is. Omwille van het voetbal waar hij voor staat én al drie keer gevraagd door Real. Nummer twee: Mauricio Pochettino. De coach van Tottenham verlengde wel net zijn contract, maar daarin zou een clausule staan dat hij meteen kan vertrekken als PSG of… Real Madrid aankloppen. Ook genoemd: de Duitse bondscoach Löw, Klopp, Allegri, Guti (jeugdcoach bij Real)….

Wie het ook wordt, er wacht hem een bijzonder zware erfenis.