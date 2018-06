Anderlecht pusht voor Braziliaanse spits, daarna volgt Belgische aanvaller: is nieuw koningskoppel in de maak?

Carlos Eduardo (21) wordt het nieuwe goudhaantje in de aanval van Anderlecht. Sportief directeur Luc Devroe maakt grote vorderingen in het dossier van de Braziliaanse spits van Goias en hoopt de miljoenendeal snel af te ronden. Daarna is Landry Dimata (ex-Oostende) aan de beurt.

Toen deze krant enkele weken geleden de interesse van Anderlecht voor Carlos Eduardo bekendmaakte, vond paars-wit dat vervelend. Het alarmeerde grote Braziliaanse clubs als Santos, die de flankaanvaller ook op hun transferlijst hadden staan. Toch bleef sportief directeur Luc Devroe naarstig onderhandelen met de Braziliaanse tweedeklasser Goias. Zijn club eiste 6 miljoen voor Carlos, maar er is een compromis in de maak door een systeem met bonussen.

Devroe hoopt Carlos Eduardo nu snel te presenteren als aanwinst, want met zijn snelheid, techniek en doelgerichtheid ziet Anderlecht heel veel potentieel in de speler. Bij zijn team Goias draait het ondertussen wat minder. De competitie in Brazilië is nog maar net begonnen, maar de ploeg bengelt onderaan en Carlos scoorde slechts twee keer in dertien matchen.

Mogelijk gaat de Braziliaan in het Astridpark een koningskoppel vormen met Landry Dimata (20), want ook in dat dossier voert Anderlecht de forcing. De jonge Belg van Wolfsburg ziet een overgang naar paars-wit best zitten, maar moet nog een gesprek met Jörg Schmadtke – de nieuwe manager van de Wolven – afwachten om zicht te hebben op zijn toekomst.

Landry Dimatya. Foto: BELGAIMAGE

Ook verkopen

Goedkoop zullen die deals niet zijn, zeker niet nu ook de packagedeal Mbemba-Sels met Newcastle in de pijplijn zit. Devroe moet er ook op letten dat het budget in evenwicht blijft en daarom probeert hij ook spelers te verkopen. Paars-wit kreeg al 7 miljoen van Krasnodar voor Spajic en 2,5 miljoen van Kasimpasa voor Trezeguet, maar ook Dendoncker, Trebel of Teo kunnen straks een pak geld opleveren.