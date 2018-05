Auto rijdt groep voetgangers aan en vlucht: zeker vijf gewonden

In de Britse stad Manchester zijn zeker vijf gewonden gevallen toen een auto voetgangers aanreed. De bestuurder vluchtte weg en wordt opgespoord. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om terreur gaat.

“Om 21.50 uur vanavond, donderdag 31 mei, werd de politie opgeroepen naar Europa Way, Trafford Park, wegens berichten dat een auto gebotst was met een aantal voetgangers”, verklaarde de politie van Greater Manchester. “De hulpdiensten zijn ter plaatse en er is momenteel weet van vijf gewonden. De auto stopte niet op de plaats van het ongeval en er is een onderzoek aan de gang om het voertuig op te sporen. Er is op dit moment geen bewijs dat suggereert dat dit gerelateerd is aan terrorisme.” Volgens een politieagent ter plaatse zijn er ook geen aanwijzingen dat de aanrijding opzettelijk gebeurde.

Een helikopter helpt de bestuurder te lokaliseren. De politie vraagt de bevolking mee uit te kijken naar een blauwe BMW 330d, met nummerplaat YA17 VSJ. Verschillende straten in de buurt zijn afgelosten.

Volgens een woordvoerder van North West Ambulance Service behandelen de hulpdiensten vijf patiënten, die allen ernstig gewond zijn.

Een getuige vertelde aan Manchester Evening News dat hij zag hoe een forensische tent werd opgezet. “De auto raakte vijf of zes personen. Mensen vlogen overal in het rond. Ik zag een man in een struik achteraf en een dame met hoofdwonden.”