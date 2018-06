1 op 3 Belgen voelt zich vreemde in eigen land

Belgen staan een pak argwanender tegenover moslims dan andere West-Europeanen, zo blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Amerikaanse Pew Research Center. Bijna vier op de tien Belgen voelen zich door moslims niet meer thuis in eigen land. Nog eens vier op de tien menen dat die moslims hier hun eigen religieuze wet willen opleggen aan de rest. En meer dan één op de vijf denkt dat de meeste moslims gewelddadige groeperingen steunen.

De cijfers zijn frappant. Beschouwt meer dan de helft van de Duitsers, de Fransen en de Zweden migranten uit het Midden-Oosten als eerlijk, dan zakt dat percentage in België tot 41 procent. Alleen de Italianen staan nóg negatiever tegenover migratie dan wij. En wanneer gepeild wordt naar de vraag of het aantal migranten moet worden teruggedrongen is bijna de helft van de Belgen het daarmee eens.

Het gerenommeerde Amerikaanse Pew Research Center stelde vorige zomer dezelfde reeks vragen aan 25.000 mensen uit vijftien West-Europese landen. De houding van de Belgen tegenover moslims blijkt uitgesproken negatiever dan die in de andere landen. En dan vooral bij laagopgeleide, mannelijke en oudere respondenten en mensen die zichzelf christen noemen.

Acht procent moslims

“Dat we zo verschillen van onze buurlanden is opmerkelijk”, zegt moraal­filosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen en UGent). “Ook Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kregen bijvoorbeeld al met islamitisch geïnspireerde terreur te maken.” Een verklaring voor de vervreemding kan zijn dat Belgen het aandeel moslims in ons land, zo’n 8 procent, steevast veel te hoog inschatten. “Maar dat is in Frankrijk ook het geval”, zegt Loobuyck.

Maar dat neemt niet weg dat we procentueel gezien wel een land zijn met een groot aantal moslims, zegt cultuursocioloog Mark Elchardus. Volgens Pew zijn er alleen in Frankrijk en Zweden meer. “Door dat grote aantal krijgt een deel van de Belgen meer het gevoel dat er iets veranderd is in de maatschappij. Dat kan verklaren waarom ze zich niet meer thuis voelen. En toch: in een ander onderzoek van 2016 antwoordde ook al 77 procent met ja op de vraag of ze zich hier minder thuis voelen dan vroeger.”

Welkom als buur

De negatieve houding lijkt alleszins weinig te maken te hebben met persoonlijke ervaringen. Integendeel, uit de studie blijkt ook dat de Belg gerust een moslim wil verwelkomen als buur of in de familie. Respectievelijk 91 en 77 procent staat daarvoor open, terwijl de Europese medianen op 83 en 66 procent liggen.

Ook vinden minder Belgen dan de Europese mediaan dat de islam niet compatibel is met de waarden van ons land. “Uit de cijfers blijkt alleszins niet dat de Belg conservatiever is dan de rest van West-Europa”, zegt Mark Elchardus. “Wanneer gevraagd werd naar wat iemand een Belg maakt, zegt zelfs minder dan de helft dat je daarvoor Belgische voorouders moet hebben. Daarin is de Belg dus net opener dan andere Europeanen.”