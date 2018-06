Vandenhaute stapt in sportmarketing

Wouter Vandenhaute wordt samen met zakenpartner Erik Watté voor de helft eigenaar van de digitale sportmarketing-kmo Sporthouse Group. Sinds de verkoop van de mediaholding De Vijver Media heroriënteert Vandenhaute zijn zakenimperium richting de sportwereld, schrijft De Tijd vrijdag. Vandenhaute zet mee zijn schouders onder de commercialisering van de fanbasis van Rode Duivels Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Youri Tielemans op sociale media, klinkt het.

Het digitale marketing- en contentbedrijf Sporthouse Group, onder leiding van Sam Kerkhofs, komt voor de helft in handen van Waterman & Waterman, het investeringsvehikel van Vandenhaute en zijn zakenpartner Erik Watté. Over de deal zijn geen financiële details vrijgegeven. De kapitaalsverhoging komt er een jaar nadat gewezen topbasketter Tomas Van Den Spiegel zich inkocht in het bedrijf.

Kerkhofs stampte zeven jaar geleden een bedrijfje uit de grond om de website en socialemedia-accounts van Dries Mertens te beheren, wiens vrouw Katrin een nicht is van Sam Kerkhofs. Hij blijft CEO van Sporthouse Group. Van Den Spiegel blijft aandeelhouder, maar maakt operationeel de overstap naar Flanders Classics, het wielerbedrijf van Vandenhaute dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert.