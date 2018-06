Vijfde meer vrachtwagens van Belgische transporteurs op de weg

Er rijden vandaag ruim 64.700 vrachtwagens van Belgische transporteurs op onze wegen, of 20 procent meer dan vier jaar geleden (ruim 53.600 in 2014). Dat blijkt uit cijfers die de sector bekendgemaakt heeft naar aanleiding van het driedaagse vrachtwagensalon “We Are Transport”, dat vrijdag van start gaat in Brussels Expo.

Een goed draaiende economie maakt dat het vrachtverkeer toeneemt. De sector wil tijdens het salon daarom ook volop de kaart trekken van nieuwe technologieën die het aantal verkeersongevallen met vrachtwagens moeten verminderen. “Op ‘We Are Transport’ zijn nieuwe veiligheidssystemen te zien die chauffeurs helpen om dodehoekongevallen te vermijden, of vrachtwagens die automatisch remmen en voetgangers en fietsers in de buurt detecteren”, zegt Lode Verkinderen van Transport & Logistiek Vlaanderen.

Vorig jaar zijn in België meer dan 9.800 nieuwe vrachtwagens ingeschreven, het hoogste aantal in vijf jaar, zo blijkt uit de recentste cijfers van automobielfederatie Febiac. De stijging van het aantal nieuw ingeschreven vrachtwagens heeft volgens de sector niet alleen te maken met de goed draaiende economie, maar is ook te verklaren door de kilometerheffing. “Die maakt dat meer en meer bedrijven groenere vrachtwagens kopen, omdat die een lager tarief betalen”, zegt Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans.

Ook opvallend is dat, hoewel bijna 99 procent van de vrachtwagens op diesel rijdt, meer bedrijven een poging doen om naar alternatieven over te schakelen zoals vloeibaar aardgas (LNG). “Vorig jaar hadden we bijna 50 vrachtwagens die op vloeibaar gas reden, dat is een verdubbeling tegenover 2016. We merken dat bedrijven naar alternatieven zoeken voor de hogere dieselprijs. Bovendien is de CO2-uitstoot van deze nieuwe trucks tot wel 20 procent lager dan bij diesel”, aldus Kaesemans.

Voor een doorbraak van elektrische vrachtwagens is het volgens Febiac nog erg vroeg. “Dat heeft te maken met de lange afstanden die vrachtwagens moeten afleggen en daarvoor zijn er nog niet voldoende laadpalen. Maar ook die evolutie komt zeker”, klinkt het.