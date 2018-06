Zware brand in loods van afvalbedrijf in Groot-Bijgaarden

Dilbeek - In Dilbeek heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zware brand gewoed in een loods van een afvalbedrijf. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant West. Die heeft de brand sinds ongeveer 04.00 uur onder controle maar het nablussen zal nog een hele tijd duren. Gewonden vielen er bij de brand niet. Over de juiste oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

Het vuur in de loods van Afbraakwerken Manu aan de Robert Dansaertlaan brak rond middernacht uit, vermoedelijk door spontane ontbranding in een afvalberg, aldus de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Die kwam meteen ter plaatse met een tiental ploegen, en kreeg versterking van brandweerzone Oost Vlaams-Brabant en Brussel. Er was niemand ter plaatse, er waren dus geen evacuaties nodig.

Het duurde echter verschillende uren voor de brandweer het vuur onder controle had, en er kon niet vermeden worden dat de brand kort oversloeg naar een gebouw van de aanpalende Volkswagen-garage. Rond 04.00 uur was de brand dan toch onder controle maar het nablussen zal nog een groot deel van de voormiddag in beslag nemen. De afvalberg moet immers volledig uit elkaar getrokken worden om alles te kunnen blussen.

Gewonden vielen er bij de brand niet en er kwamen ook geen giftige stoffen vrij. Omwonenden kregen wel de raad ramen en deuren te sluiten en ventilatie van woning en voertuigen af te zetten. Door de brand was de Robert Dansaertlaan volledig versperd voor het verkeer. Sinds kort voor 07.00 uur is de weg gedeeltelijk opengesteld en kan het verkeer in beide richtingen alternerend door. De rook zat een hele nacht gunstig, waardoor de nabijgelegen ring nooit moest worden afgesloten.

