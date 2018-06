“Chandler Bing, is dat de uitvinder van zoekmachine Bing?”: 18-jarigen beantwoorden vragen over de laatste 18 jaar

De iets ouderen onder ons weten wat een walkman is. Voor 18-jarigen is dat niet zo vanzelfsprekend. En ook de datum 11 september 2001 staat niet meteen in hun geheugen gegrift. Misschien niet helemaal onbegrijpelijk, want de jongeren waren toen amper 1 jaar oud. Dat klopt: wie dit jaar 18 wordt, werd in het jaar 2000 geboren. Hoeveel weten 18-jarigen over de laatste 18 jaar? Wij deden de test.

Voor de onwetenden onder ons volgen hieronder de antwoorden vanopde gestelde vragen in het filmpje.

1. Wat is er gebeurd op 11 september 2001? - Aanslag op de Twin Towers in New York door de terreurorganisatie Al Qaida. Wordt meestal naar gerefereerd als 9/11.

2. Wat zegt de naam Chandler Bing jullie? - Eén van de hoofdrolspelers in de Amerikaanse televisieserie Friends. Wordt gespeeld door Matthew Perry.

3. Wat is een MMS? - Is de multimediale opvolger van de sms waarbij er tekst, geluid, foto of video (of een combinatie) wordt verstuurd tussen gsm-toestellen die geen smartphone zijn. De afkorting staat voor Multimedia Messaging Service.

4. Welk voorwerp is dit? - Een op batterijen werkend draagbaar apparaat dat cassettes afspeelt en waar je via een hoofdtelefoon naar kan luisteren.

5. Welke sociale media waren er voor Facebook? - Netlog, MySpace, Friendster, LinkedIn...