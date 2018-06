Onweer hangt dreigend boven ons land: wateroverlast en modderstromen

De voorbije dagen hebben de meeste streken in ons land stevig onweer over zich heen gekregen. Ook vrijdag blijven we niet gespaard van lokaal felle buien. Vooral het oosten van het land kan het zwaar te verduren krijgen. Daar wordt gewaarschuwd voor een code oranje.

Vrijdagochtend trekt een hevige onweerslijn vanuit Duitsland het oosten van ons land in. Daarbij is er kans op zwaar onweer dat kan gepaard gaan met hagel, zware windstoten en wateroverlast.

“Het gaat om een uitgestrekt onweersgebied dat dreigend boven de oostelijke helft van het land hangt”, zegt weerman David Dehenauw. “Daar mogen ze regen- en onweersbuien verwachten die lokaal heel hevig kunnen zijn. Vooral in de provincies Limburg en Luik zijn wateroverlast en modderstromen mogelijk.”

Voor meerdere provincies geeft het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) een code oranje. “Wees op uw hoede en begeef u daar zo weinig mogelijk in het wegverkeer”, klinkt de waarschuwing. In de rest van ons land geldt een code geel.

In grote delen van het land geldt een code oranje. Foto: KMI

Enkele Tongerse deelgemeenten, zoals onder meer Diets-Heur, Vreren, Rutten en Nerem, kregen af te rekenen met hevige onweersbuien. Door de zware regenval stroomde de modder van de velden weer door de straten. Voorbije zondag kreeg Diets-Heur al af te rekenen met zware modderstromen.

In Luik heeft de gouverneur vrijdagochtend de provinciale fase van het rampenplan aangekondigd na hevige onweders in de provincie. Die hebben heel wat schade aangericht en bezorgen de brandweerlui een drukke voormiddag.

De brandweer kreeg vooral oproepen voor onder water gelopen straten en kelders. Verschillende straten en wegen in de regio zijn ook afgesloten voor het verkeer. In de stad Luik gaat het onder meer om twee belangrijke verkeersassen: de rue de Visé, ter hoogte van de Pont de Wandre, en de rue Joffre, tussen Opéra en Saint-Lambert.

Volgens de Luikse lokale politie zullen nog straten afgesloten worden wegens modderstromen of als gevolg van wegverzakkingen.

Ook in de regio Hageland waren er vrijdag problemen door de hevige regenval. Volgens de politie van Aarschot was er op verschillende plaatsen wateroverlast, onder meer aan het op- en afrittencomplex van de E314. Het noodnummer 1722 was daar zelfs overbelast.

BEKIJK OOK. Noordoosten van Vlaams-Brabant kreunt onder zware regenval

Ook donderdag al problemen

In de provincie Luik veroorzaakten de felle regenbuien donderdagavond ook al wateroverlast. De brandweer telde zowat dertig tussenkomsten.

Vooral de gemeente Ans en de stad Luik bleven niet gespaard. De overvloedige regenval veroorzaakte belangrijke overstromingen, bij zowel particulieren als op het openbaar domein. De zone tussen de Place Cathédrale en het Îlot Saint-Michel stond blank. “De kelder en het gelijkvloers van de Quick stonden volledig onder”, aldus de brandweer.

Ook in Oost-Vlaanderen waren er donderdagavond problemen. Vooral de streek rond Zottegem en Zwalm werd getroffen door wateroverlast. ’s Nachts kreeg de brandweer tientallen oproepen, voornamelijk voor ondergelopen kelders en straten.

De brandweer in de regio Zottegem had de handen vol donderdagavond en vrijdagochtend.

LEES OOK. Onweer slaat toe in West-Vlaanderen: “Om 18.30 uur zaten we nog in het zonnetje, een kwartier later stond er 30 centimeter water in ons huis”

Speciaal noodnummer 1722

Intussen blijft het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd, nog zeker tot zaterdagmiddag. Er wordt gevraagd enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand potentieel in levensgevaar is. In alle andere gevallen bel je 1722.

Het noodnummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Deze week kreeg het niet-dringende nummer al 1.348 oproepen over het onweer. De meeste kwamen uit Antwerpen.

Later deze week

Vrijdagavond vallen er vooral in de oostelijke landshelft nog enige tijd regen- en onweersbuien. Later in de nacht wordt het dan overal droog, maar trekt de hemel mogelijk op de meeste plaatsen dicht met laaghangende bewolking.

Vermoedelijk is daarmee de voorlopig laatste dag met hevige onweersbuien achter de rug. Zaterdag krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op een buitje toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zondagvoormiddag is het overwegend droog met zon. In de namiddag en ‘s avonds neemt in het binnenland de kans op enkele buitjes toe. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.

Van maandag tot donderdag blijft het licht wisselvallig en wisselen opklaringen en wolkenvelden af. Soms kan er al eens een bui vallen maar het is meestal droog. De kans op onweerachtige buien lijkt het grootst in de zuidelijke helft van het land. De maxima in het centrum liggen aanvankelijk rond 24 graden, maar stijgen tegen midden volgende week richting 26 of 27 graden.