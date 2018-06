Verraden matrassen dat bondscoach Martinez zijn selectie al maakte bij de Rode Duivels?

Heeft Roberto Martinez zijn 23-koppige selectie voor het WK in Rusland al gemaakt? Ja, als we Het Laatste Nieuws moeten geloven: dat merkte dat de matrassensponsor vijf matrassen niet naar Moskou stuurde. Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj en Christian ­Kabasele zouden thuisblijven.

Bondscoach Martinez koos in de voorbereding op het WK voor een voorselectie van 28 namen. Pas komende maandag maakt hij bekend wat zijn 23-koppige kern is, maar het speculeren is al volop bezig.

Zo zijn er de matrassen. Die worden door LS Bedding op maat gemaakt en zijn al naar Moskou gestuurd. Maar, aldus Het Laatste Nieuws, niet alle matrassen gingen mee de vrachtwagen in: vijf bleven thuis. Op basis van de niet-verstuurde exemplaren leidt de krant af dat Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj en Christian ­Kabasele afvallen. Al zegt LS Bedding dat de theorie niet klopt: het zou een technisch team naar Rusland sturen om de bedden op het juiste profiel af te stellen. Met andere woorden, de etiketten op de matrassen waren niet de definitieve.

Deze Rode Duivels gaan mee naar Rusland (of toch als hun matrassen niet liegen). https://t.co/PtbPmv0ToR pic.twitter.com/nm3VCmIzjh — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) June 1, 2018

Vital Borkelmans: “Wij deden dat ook, ik denk wel dat het klopt”

Vanmorgen belden Sven Ornelis en Anke Buckinx van radiozender Joe met Vital Borkelmans naar aanleiding van zijn 55ste verjaardag. Borkelmans was tot twee jaar terug assistent van de vorige bondscoach van de Rode Duivels, Marc Wilmots. En volgens hem zou het ‘Matrasgate-verhaal’ wel kunnen kloppen:

“Wij hebben dat toen ook moeten doen, speciale matrassen moeten maken met speciale lengten, omdat er jongens zijn die groter zijn dan anderen”, aldus Borkelmans. “Het is de coach die dat beslist, dus ik denk persoonlijk wel dat het klopt dat ze niet mee gaan naar Rusland.”

De WK-selectie op basis van ‘de matrassen’:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Chelsea/Eng), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Koen Casteels (Wolfsburg/Dui)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham/Eng), Jan Vertonghen (Tottenham/Eng), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Thomas Vermaelen (Barcelona/Spa), Thomas Meunier (PSG/Fra), Laurent Ciman (LA City/VSt), Dedryck Boyata (Celtic/Sch)

Middenvelders: Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Mousa Dembélé (Tottenham/Eng), Axel Witsel (Tianjin/Chi), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Yannick Carrasco (Dalian Yifan/Chi), Nacer Chadli (West Brom/Eng), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Youri Tielemans (Monaco/Fra)

Aanvallers: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng,Borussia Dortmund/Dui), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita)