Eén van bekendste stranden ter wereld gaat dicht: vanaf vandaag zijn toeristen hier niet meer welkom

Eén van de populairste stranden van het vakantieparadijs Thailand gaat vanaf vandaag - vrijdag - onverbiddelijk dicht voor toeristen. Zeker vier maanden lang zal er op Maya Bay geen enkele buitenstaander welkom zijn. In die tijd wordt een poging gedaan om de jarenlange schade aan het strand terug te draaien.

Het strand Maya Bay op het Thaise eiland Koh Phi Phi Leh werd een achttiental jaar geleden in één klap wereldberoemd door de film ‘The Beach’. Daarin ging het personage van Leonardo DiCaprio op zoek naar het perfecte en meest onaangeroerde strand.

Maar daar is inmiddels geen sprake meer van. Sinds de film uitkwam, is het kleine Maya Bay een geliefde plek voor reizigers. Soms komen er wel vijfduizend toeristen per dag. De meesten bereikten de idyllische locatie per boot.

Maar in de loop der jaren hebben de toeristen er heel wat schade aangericht. Daarom hebben de lokale autoriteiten besloten de toegang tot het strand van juni tot september te verbieden voor het publiek. De natuur heeft te zwaar te lijden gehad onder de honderdduizenden bezoekers.

Vooral het koraal heeft het moeten ontgelden. Door de tijdelijke toeristenstop krijgt het koraal nu de tijd om enigszins te herstellen.

“En dat is nodig”, zegt Thon Thamrongnawasawat, vicedecaan aan de Kasetsart Universiteit in Bangkok. Hij stelt dat bijna 80 procent van alle koraalriffen in Thailand vernietigd is. De voornaamste redenen zijn hotels die aan het strand gevestigd zijn, ankers van boten en plastic afval dat in zee gedumpt wordt.

Een tijdelijke sluiting kan helpen, maar een ideale oplossing zou zijn om de toegang tot het strand definitief te verbieden, klinkt het nog. Vanaf 30 september zijn zonnekloppers er opnieuw welkom.