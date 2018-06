Spaanse regering is gevallen na vertrouwensstemming: “Het was een eer om uw premier te zijn”

De Spaanse premier Mariano Rajoy (PP) moet opstappen na een vertrouwensstemming in het parlement in zijn nadeel. Dat betekent meteen ook de val van de regering. Net voor de stemming had Rajoy zich daar al bij neergelegd. “Het was een eer om uw premier te zijn”, sprak hij de parlementsleden toe. Hij is de eerste premier in de Spaanse geschiedenis die moet opstappen na een motie van wantrouwen.

De Spaanse parlementsleden waren vrijdagochtend bijeengekomen om te debatteren over de positie van premier Mariano Rajoy (PP). De aanleiding is een motie van wantrouwen die de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE had ingediend.

Rajoy kwam vrijdag even voor 10.30 uur, anderhalf uur na de start van het debat over zijn positie, aan in het parlement. Hij nam vrijwel meteen het woord en maakte duidelijk dat hij zich al lijkt neer te leggen bij een nederlaag.

“Het was een eer om uw eerste minister te zijn”, zo verklaarde hij tijdens een korte toespraak voor het parlement. “We mogen aannemen dat de motie van wantrouwen zal worden aangenomen. Daardoor zal Pedro Sanchez (de leider van de oppositiepartij PSOE, nvdr.) de nieuwe regeringsleider worden”, verklaarde hij.

Wankele positie

De parlementsleden hadden ook donderdag al gedebatteerd over de wankele positie van de premier. Ook toen blonk Rajoy grotendeels uit in afwezigheid. Spaanse media schrijven dat Rajoy minstens zeven uur met zijn adviseurs doorbracht op restaurant.

Om de minderheidsregering tot ontslag te dwingen, moest de motie een absolute meerderheid achter zich krijgen. Dat betekent dat 176 van de 350 leden van het Congres van Afgevaardigden ermee moesten instemmen. Vrijdagmiddag stemde uiteindelijk 180 van de 350 leden voor het ontslag van de premier.

Rajoy is de eerste premier in de Spaanse geschiedenis die met een vertrouwensstemming ten val wordt gebracht. De weg is daarmee mogelijk vrij voor een nieuwe regering onder leiding van Pedro Sánchez (PSOE).

Corruptie

Het federaal hof in Madrid had donderdag in een grootschalige corruptieproces lange gevangenisstraffen uitgesproken tegen ondernemers en voormalige politici van de conservatieve regeringspartij. Het proces draaide rond criminele praktijken van enkele ondernemers die politici van de PP hadden omgekocht in ruil voor lucratieve openbare contracten. Premier Rajoy heeft ook zelf in de getuigenbank moeten plaatsnemen, maar hij ontkende dat hij van de illegale financiering van zijn partij op de hoogte was. De PP heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis.