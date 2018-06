Matrasgate bij Rode Duivels: vijf ‘afvallers’ blijven met wrang gevoel achter

Het was onaangenaam ontwaken voor vijf Rode Duivels vanmorgen. Het nieuws dat er voor vijf spelers geen matrassen naar Rusland zijn gestuurd zorgde voor onrust in het Martin’s Red Hotel in Tubeke. Bij de genoemde spelers - Matz Sels, Christian Kabasele, Leander Dendoncker, Jordan Lukaku en Adnan Januzaj – zijn er frustraties.

Bondscoach Martinez koos in de voorbereding op het WK voor een voorselectie van 28 namen. Pas komende maandag maakt hij bekend wat zijn 23-koppige kern is, maar het speculeren is al volop bezig.

Matrassen ...