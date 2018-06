Letse brandweerman vangt springende man midden in zijn val vanop vierde verdieping

Een wanhoopsdaad in Letland heeft een onwaarschijnlijk einde gekend: een man die uit een raam op de vierde verdieping van een appartementsgebouw in de hoofdstad Riga wilde springen, is midden in zijn val opgevangen door een brandweerman, die hem door een raam weer naar binnen kon trekken.

Politie en brandweer in Riga werden donderdagmiddag gewaarschuwd dat een inwoner van een flatgebouw op het punt stond om uit zijn raam op de vierde verdieping te springen. De toegesnelde brandweerlui besloten niet in te breken in het appartement van de man, uit vrees dat hij dan zou springen.

Met behulp van een buurman konden twee brandweermannen zich intussen wel in alle stilte installeren in het appartement juist onder dat van de man, waar ze de springende man zouden kunnen opvangen. De twee maakten zich aan elkaar vast met klimtouwen: één man moest de springende man opvangen, de andere brandweerman moest voor tegengewicht zodat zijn collega niet zou worden meegesleurd.

Toen de toeschouwers op de begane grond in ontsteltenis hun handen voor de mond sloegen, wisten de brandweermannen dat ze in actie moesten komen: in een fractie van een seconde konden ze de wanhopige man vastgrijpen en vervolgens door het raam binnentrekken.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be’