Hoe Louis Van Gaal en niet Roberto Martinez bondscoach had kunnen zijn: “Ik wilde mijn assistent vooruit sturen”

Louis Van Gaal (66) had coach van de Rode Duivels kunnen zijn op het WK in Rusland. De reden waarom hij dat uiteindelijk niet is geworden, is omdat hij wilde dat zijn toenmalige club Manchester United hem volledig uitbetaalde. Dat zou niet zijn gebeurd als hij zelf was opgestapt.

“Ik ben gevraagd voor Martínez, maar ik wilde dat Manchester United mij het hele bedrag zou uitbetalen”, zei Van Gaal donderdag bij de presentatie van het boek ‘De hand van Van Gaal’. “Ik wilde mijn assistent vooruit sturen voor de kwalificatiereeks, maar dat wilde de Belgische bond niet.”

De zestigplusser had dus wel interesse om de Rode Duivels te leiden. Wel wou hij eerst door United de volle pot betaald worden, maar daar had de Belgische voetbalbond geen oren naar. Van Gaal had nog een contract bij de Engelse recordkampioen tot juni 2017, maar werd ontslagen in mei 2016.

De aanstelling van de Nederlander zou een logische keuze zijn geweest voor de ambities van de voetbalbond: hij heeft een winnaarsmentaliteit, hij weet wat hij wil, heeft veel ervaring als coach op het allerhoogste niveau, én heeft ervaring als bondscoach op een WK (hij werd met Nederland derde op het WK 2014 in Brazilië, waar hij de troostfinale met 3-0 won van het gastland).

Momenteel heeft Van Gaal nergens een contract. Naar Real Madrid gaat hij alleszins al niet: “ik wil iets doen dat ik nog nooit gedaan heb, en in Spanje heb ik al voor Barcelona gewerkt”, sloot hij die deur. Sinds het opstappen van Zinédine Zidane donderdagmiddag zijn de Madrilenen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

“Of ik met pensioen ga? Dat is nog maar de vraag. Je zult het binnen twee maanden weten”, zei Van Gaal zondag tegen de Nederlandse omroep NOS. Hoopt hij om na het WK toch terug bondscoach te worden?