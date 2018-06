Excentrieke kunstenaar sluit zich drie dagen zonder eten op in metalen doos onder een drukke weg

Een Australische kunstenaar heeft een nieuwe opmerkelijke stunt klaar: hij gaat zich drie dagen lang opsluiten in een metalen doos in een gat in de weg. De man neemt een klapstoeltje en water mee, maar geen eten. Niet iedereen is even enthousiast over de stunt.

Mike Parr heet hij, de 72-jarige Australiër die midden juni drie dagen lang het verkeer over zich heen zal horen denderen in het Australische Hobart. Vanaf 14 juni gaat de kunstenaar zich drie dagen onder Macquarie Street opsluiten in een metalen doos die 1,7 bij 2,2 meter groot is, niet meteen een comfortabel grote ruimte. Hij neemt een klapstoel, afvalemmers, water, een schetsboek en potloden mee. Eten en contact met de buitenwereld zal er niet bij zijn.

Op 14 juni om 9 uur kruipt de man in zijn metalen doos in het gat in de grond. Het verkeer wordt dan voor korte tijd stilgelegd, zodat er asfalt over het gat heen gegoten kan worden. Drie dagen lang hij naar hartenlust tekenen, tot hij op 17 juni om 9 uur bevrijd wordt.

Verdwijning

Na het bovenstaande gelezen te hebben, denk je wellicht dat dit ‘kunstwerk’ geen enkel nut heeft. Je kan de man niet eens zien onder de grond. Maar dat, de verdwijning en de levende begraving, is precies het punt, zegt een woordvoerder van het Dark Mofo-festival in Tasmanië aan News.com.au. “Het publiek zal ervan getuige zijn hoe hij verdwijnt, waarna de weg gewoon weer in gebruik genomen zal worden. De angst om de verdwijning van de kunstenaar is waar het om draait.”

Bang

Wie Parr een beetje kent, weet dat het een typische stunt is voor de excentrieke man. Een wapenfeit om dat te illustreren: ooit hakte hij zijn eigen arm eraf met een bijl voor een verschrikt publiek, dat niet wist dat het een prothese gevuld met vlees en vals bloed was. Bij een andere stunt had hij zijn lippen dan weer aan elkaar genaaid.

Maar deze keer is het anders. In een interview met The Australian gaf de man toe dat hij eigenlijk best bang is. “Ik ben echt op mijn hoede”, zei hij. “Ik mediteer meer en eet minder om me voor te bereiden. Ik trek me langzaam terug uit de samenleving. Ik ga me isoleren zodat ik me kan voorstellen hoe dat zal zijn, en gebieden van angst opzoeken waarin ik zou kunnen panikeren.”

“Ik ben bang”, benadrukt hij meermaals. “Maar als ik dat niet zou zijn, wat zou het nut dan zijn? Dat is het verschil tussen theater en iets als dit: theater kan je repeteren. Dat is helemaal anders dan uitvoerende kunst, waar de goede stukken dat gevoel van angst en onzekerheid uitstralen. Op dat moment weet je dat op de goede weg bent.”

Bijna verboden

Het had trouwens niet veel gescheeld of het experiment van Parr was er niet gekomen. Burgemeester Ron Christie vertelde aan ABC Radio dat hij niet stond te springen voor het idee omdat hij bezorgd was over de impact ervan op het verkeer. “Ze hadden toch een andere plaats kunnen vinden”, zei hij. “Mijn bezorgdheid is dat er 29 bussen de stad uitrijden op dat moment. Ze zullen nu moeten omrijden, en ik denk toch echt dat het een invloed zal hebben.”