Het ene WK-lied na het andere voor de Rode Duivels, maar welke van deze 17 (!) is nu jouw favoriet?

Tom Waes, Natalia, Steve Tielens, Patje Krimson,... Sinds het officiële supporterslied van rapper Damso werd afgeketst door de Belgische voetbalbond blijft het ene WK-lied na het andere opduiken. Iedereen wil een graantje meepikken en de ene song is nog obscuurder dan de andere. Onze teller staat momenteel op zeventien en er komen er nog aan. Maar welke is nu jouw favoriet om de Rode Duivels mee aan te moedigen in Rusland? Wij zetten alle songs die al bekend werden gemaakt op een rij (wat overigens een leuke playlist opleverde) en onderaan kan je stemmen op jouw favoriet.

Het is nog wachten op het supporterslied van onder meer DJ Yolotanker voor Studio Brussel, Lange Jojo met de Lembeekse band Lembeik Bauve en de volledige versie van Patje Krimson. Deze zijn wel al bekend:

1. Tom Waes: Dva Vodka

Tom Waes stak voor de gelegenheid zijn hit “Dos cervezas” in een Russisch jasje. Waes zingt drie woorden Russisch... maar maakt drie fouten. Maar erg vindt hij dat niet: lees meer.

2. Natalia: Hear That Sound (Tunatembea)

Ook Natalia deed, in samenwerking met radiozender Q Music, een poging. Met een knipoog naar haar favoriete Rode Duivel: Tunatembea is immers Swahili voor ‘we walk together’ en dat is een knipoog naar de Congolese roots van Rode Duivel Romelu Lukaku.

3. Steve Tielens ft. Jill De Greef: Come on Belgium!

Ook Steve Tielens, onster­felijk sinds het programma The Show must Go on, fietst om de woorden ‘Rode Duivels’ heen. Enkel verwijzingen naar ­‘onze jongens’ en ons land. De Boomse zanger kreeg voor het lied de hulp van supportersclubs en de achtergrondzang is van Jill De Greef, die u kent van Pink Am­bition op Vijf. Zoals Tielens de samenwerking bejubelt: “Mooie vrouwen zijn vaak arrogant, maar met Jill was het fijn.”

4. Pat Krimson: Belgium Davai (teaser)

Dj, producer en muzikale duivel-doet-al Pat Krimson loste voorlopig enkel al een teaser van “Belgium Davai”. Het is een bewerking van zijn hit Paranoid in Moscow uit 1998, in samenwerking met Ricardo Rulando en Serge ­Ramaekers. De vocals zijn destijds opgenomen in de Russische hoofdstad en ‘davai’ betekent zoveel als ‘komaan, alles geven’.

‘Patje’ is in het voetbalcircuit bekend als opwarmer van zijn club Racing Genk en ook geregeld bij wedstrijden van de Rode Duivels. Hij weet naar eigen zeggen dan ook “het beste wat goed werkt bij de supporters”.

5. Luc Caals: Hé, Feest je mee

Het nummer van Luc Caals werd ­geschreven door componist Toon Daems en is opgeleukt met ­gezangen van koor Canteclaer uit het Antwerpse Hoevenen. Om gedoe met de voetbalbond te vermijden, werd ‘Rode Duivels’ in de tekst vervangen door ‘superhelden’. “En daardoor kan iedere supportersclub dit lied later nog zingen voor een ander team”, klinkt het.

6. Zanger Rinus: De Rode Duivels

Zoals bekend gaat Oranje niet naar het WK en wij wel. Heel wat Nederlanders scharen zich daarom achter de Rode Duivels. En aangezien er geen officieel WK-lied komt, zien ze ook daar hun kans om een (wereld)hit te scoren. De beruchte Zanger Rinus van “Met Romana op de scooter” waagt alvast zijn kans. En toegegeven, aanstekelijk is het in ieder geval. En vermakelijk ook...

7. Lou Depryck: Davai België

De volgende in het rijtje is zanger en componist Lou Depryck, die ‘Ça Plane Pour Moi’ schreef voor Plastic Bertrand.

8. Exellent: Fulfil our dream

9. We are Belgium: We are Belgium

10. The Mighty Moustaches: Golden Cup

11. Ponkers ft. Het Goede Doelpunt: België

12. Ivann Leenders: Eén voor allen, allen voor één

13. DMMP: Comin’ to Russia

14. Mister Padré: Wop Wop We Pakken Ze

15. Partie Plezier: Den Beker

16. Johan Veugelers: de 12e man

17. Damso: Humains

Tot slot is er ook nog Damso. De voetbalbond mag dan wel de samenwerking met de rapper stopgezet hebben, toch hield dat de Brusselaar niet tegen om een muziekfragment te verspreiden.

De keuze van de KBVB voor de Brusselse rapper schoot bij de Vrouwenraad in het verkeerde keelgat, omdat de teksten van Damso te vrouwonvriendelijk zouden zijn. De raad startte een campagne tegen het lied en riep sponsors op “hun verantwoordelijkheid te nemen”. In de heisa die in de dagen nadien ontstond, bezweek de KVBV uiteindelijk onder de druk van de Vrouwenraad, sponsors en zelfs enkele leden van de voetbalbond zelf.