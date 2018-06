Belangenconflict? Anderlecht-fan stapt naar rechter om overname door Marc Coucke te onderzoeken

Anderlecht-supporter Mike Kurth zet vragen achter de overname van RSC Anderlecht door Marc Coucke. Om duidelijkheid te scheppen, sleept Kurth de Belgische voetbalbond en de Pro League voor de rechter. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag en werd door de Pro League bevestigd aan Belga.

De advocaat uit Eupen maakt zich zorgen over het eerlijke verloop van de Jupiler Pro League. Zo vreest hij volgens Het Laatste Nieuws dat de banden tussen Coucke en zijn ex-club KV Oostende nog te nauw zijn. De 36-jarige Kurth is zelf supporter van RSCA, maar twijfelt aan de transparantie rond de overname.

Om uit te pluizen of er helemaal geen link meer is tussen Coucke en Oostende, stapte Kurth naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Hij spande een kortgedingprocedure aan tegen de Pro League, die de belangen van de professionele voetbalclubs behartigt, en de voetbalbond, die de competitie organiseert. Dat wordt vrijdag behandeld. Pas later zal over de grond van de zaak gesproken worden.

Kurth eist dat de proflicenties van Anderlecht en Oostende geschorst worden zolang er geen duidelijkheid bestaat over het belangenconflict. Hij vraagt de rechtbank na te gaan of er een overeenkomst bestaat tussen Couckes investeringsmaatschappij Alychlo en het nieuwe bestuur van KV Oostende. Zolang de voetbalbond en de Pro League nalaten om klaarheid te scheppen in het dossier, vraagt Kurth een dwangsom van 1 miljoen euro per dag.

De Pro League noch de voetbalbond wilden niet verder ingaan op de kwestie.