Manneken Pis plast melk en is voor één dag Afrikaans

Brussel - Manneken Pis draagt vrijdag het tenue van een Afrikaanse veehouder en plast zowaar geen water, maar wel melk. 1 juni is Wereldmelkdag en die gelegenheid grijpt de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen aan om samen met het beroemde standbeeldje aandacht te vragen voor het belang van melk in Afrika.

De voorbijgangers en toeristen zullen ongetwijfeld even raar opkijken wanneer ze Manneken Pis plots melk in plaats van water zien plassen. Al worden ze meteen gesensibiliseerd tijdens het proeven van een glas eerlijke melk van Fairebel, het merk van de Belgische boerencoöperatieve Faircoop.

Liefst 1 miljard Afrikanen leven van de veeteelt en dus is melk een belangrijke bron van inkomsten. In sommige woestijnachtige gebieden is het vaak ook de enige manier om te overleven en dat maakt melk essentieel in de strijd tegen armoede en honger. Aangezien melk een van de weinige eiwitbronnen is in Afrika, leidt een gebrek hieraan vaak tot ondervoeding.

Ter vergelijking, een Belgische koe zorgt gemiddeld voor 25 tot 35 liter melk per dag. In Afrika ligt het gemiddelde op twee tot drie liter, maar tijdens het droogseizoen produceert een koe soms vaak geen liter melk.

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de melkproductie in Afrika door de gezondheid van de kuddes vee actief op te volgen. De ngo vaccineert dieren, geeft opleidingen aan veeboeren en legt voorraden veevoer aan. Zo kunnen de koeien ook in het droogseizoen twee tot drie liter melk produceren.