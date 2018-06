Thaise transportminister onder de indruk van Belgische ‘BOB-campagne’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had vrijdagnamiddag een ontmoeting met zijn Thaise evenknie in Bangkok over verkeersveiligheid. De Thai willen bijleren van het Vlaamse beleid rond verkeersveiligheid, en leken vooral onder de indruk van ‘BOB’.

Het bezoek van minister Ben Weyts aan Bangkok stond niet enkel in het teken van de Vlaamse keuken. Ook verkeersveiligheid kreeg een plaatsje op het programma. Thailand telt met 36,2 verkeersdoden per 100.000 inwoners het hoogste aantal dodelijke verkeersongevallen wereldwijd. Ter vergelijking: in Vlaanderen zijn het er ongeveer 4,5.

De Thaise viceminister van Transport Pailin Chuchottaworn heeft een strategie om het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners over twee jaar onder de 10 te krijgen en wilde van minister Weyts dan ook graag horen hoe Vlaanderen met verkeersveiligheid omgaat. Vooral de jaarlijkse BOB-campagne bleek een voltreffer. Bij een groot deel van de dodelijke ongevallen in Thailand speelt alcohol een rol. De eerste dag van het Thaise Nieuwjaar telde dit jaar bijvoorbeeld 500 verkeersslachtoffers, van wie 39 doden, en de campagnes van de overheid tegen alcoholmisbruik in het verkeer brengen momenteel weinig zoden aan de dijk.

De Belgische ambassade in Thailand organiseert half november nog een evenement rond verkeersveiligheid. Bij de ambassade krijgen ze regelmatig te maken met Belgische toeristen die een verkeersongeval hadden, soms is daar ook een dodelijk slachtoffer bij. “Toeristen huren hier een brommertje, maar beseffen vaak niet hoe gevaarlijk het is. De opvang achteraf laat hier ook te wensen over, en daar willen we iets aan doen”, zegt Lot Debruyne van de Belgische ambassade in Bangkok. Ook Ouders van Verongelukte Kinderen trekt dan naar Bangkok om het te hebben over psychologische bijstand voor nabestaanden.