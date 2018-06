ABVV waarschuwt regering voor algemene staking

De socialistische vakbond zal zich blijven verzetten tegen “het asociale beleid van de regering” en indien nodig tot een algemene staking overgaan. Daar heeft de nieuwe voorzitter van het ABVV, Robert Vertenueil, de regering vrijdag voor gewaarschuwd.

Vertenueil haalde op de slotdag van een statutair congres van de vakbond snoeihard uit naar de regering-Michel. “Leugenaars”, noemde hij ze. Door hun asociale beleid brengen ze de sociale vrede in gevaar, aldus de opvolger van Rudy De Leeuw. De vakbond zal zich blijven verzetten tegen het rechtse regeringsbeleid, dat leidt tot “sociale achteruitgang en de democratie steeds meer in gevaar brengt”.

De nieuwe voorzitter lanceerde meteen een zware waarschuwing richting Wetstraat. “We ontzeggen ons daarbij geen enkel actiemiddel. En dat betekent, als het nodig is, dat we kunnen kiezen voor een algemene staking”, aldus Vertenueil.

Het was de eerste speech van Vertenueil als voorzitter. Hij vervangt Rudy De Leeuw, die na twaalf jaar op pensioen gaat. De nieuwe algemeen secretaris is Miranda Ulens, die de Vlaamse stem aan de top van de rode vakbond wordt.

Nieuw topduo

Het ABVV kreeg met Vertenueil en Ulens een nieuw topduo, de boemannen van de vakbond zijn dezelfde gebleven. De voltallige regering Michel, met op kop premier Charles Michel en de N-VA-regeringsleden, werd herhaaldelijk en zwaar door de mangel gehaald door Vertenueil. Of het nu om de pensioenen ging - “Deze regering bestaat uit leugenaars”, de houding van de regering tegenover de bonden - “misselijkmakend” - of het asielbeleid van de regering: “verwerpelijk”. Over het migratiebeleid laaiden de emoties hoog op bij de nieuwe voorzitter. “Schaam u Michel, Peeters en De Croo. Jullie zijn medeplichtig aan een extreemrechts beleid”.

Ook de nieuwe algemeen secretaris liet geen twijfel bestaan over wie de tegenstanders zijn. “Laat ons steeds voor ogen houden dat de tegenstanders aan de overkant zitten: de conservatieve politieke partijen en het patronaat”, aldus Ulens. Afscheidnemend voorzitter Rudy De Leeuw deed er in zijn speech nog een schepje bovenop. Hij citeerde een Zweedse politicus. “Ik heb het kwaad gezien, en het kwaad is nationalisme”.

Het nieuwe topduo riep dan ook op tot blijvend verzet tegen het rechtse regeringsbeleid, het wegstemmen van de regeringspartijen en het bouwen aan een progressief en links beleid.