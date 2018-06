Spaanse ploeg versterkt zich met Japanse WK-ganger maar maakt dat bekend in wel érg bizar filmpje...

De Japanse international Takashi Inui heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Real Betis. De middenvelder, die binnenkort te bewonderen is op het WK, komt over van Eibar.

De 29-jarige Inui maakte in 2011 de overstap naar Europa. Hij speelde in Duitsland voor Bochum en Frankfurt alvorens in 2015 naar Eibar te verhuizen. De voorbije drie seizoenen was de winger bij het Baskische team een vaste waarde in La Liga.

Eibar eindigde afgelopen seizoen als negende in de Spaanse competitie. Betis werd zesde en veroverde zo een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Inui heeft 25 caps (2 goals) achter zijn naam en hoort tot de 23-koppige selectie voor het WK in Rusland. Japan speelt in groep H tegen Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni).