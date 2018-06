De Rode Duivels oefenen tegen de Europese kampioen: deze vijf lessen kunnen de Belgen van Portugal leren

De Rode Duivels trappen zaterdagavond de voorbereiding voor het WK definitief op gang. Tegenstander in de eerste oefenmatch is regerend Europees kampioen Portugal. Ook al speelt het land zonder Cristiano Ronaldo (33), toch blijft het nummer vier op de FIFA-ranking een te duchten tegenstander. De Portugezen kunnen de Rode Duivels namelijk enkele lesjes leren, want zij geraken doorgaans ver op grote toernooien.