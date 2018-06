Rusland veroordeelt verzonnen moord op journalist: “Dit ondermijnt het vertrouwen in de media”

Het Kremlin heeft vrijdag de verzonnen moord op een Russische journalist in Oekraïne veroordeeld, en geëist dat de Raad van Europa, het belangrijkste mensenrechtenorgaan van Europa, actie onderneemt. “Een journalist gebruiken om het publiek te misleiden werpt een schaduw over de hele journalistieke gemeenschap en ondermijnt het vertrouwen in de media”, zei de mensenrechtenraad van het Kremlin.

De Raad van Europa en de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) zouden hun macht moeten gebruiken “om de Oekraïense autoriteiten te beïnvloeden teneinde het klimaat voor de media in het land te normaliseren”, zo staat in de mededeling van het Kremlin.

De Oekraïense autoriteiten zeiden dat de list met journalist Arkadi Babtsjenko nodig was om een aanslag op zijn leven te verijdelen. Ook de journalist, een uitgesproken criticus van het Kremlin, verdedigde zijn rol in het gefabriceerde verhaal.

Internationale organisaties van journalisten hekelden de fabricage. Babtsjenko vroeg zich in een reactie af of ze “met geheven hoofd zouden sterven” als ze in dezelfde situatie zouden zitten.

De Oekraïense autoriteiten hebben een verdachte gearresteerd, Boris German, die een kennis zou hebben betaald om Babtsjenko te vermoorden, meldde het persbureau Interfax. German verklaarde aan een rechtbank in Kiev dat een kennis in Moskou hem had gevraagd inlichtingen te vergaren, berichtte Interfax. De inlichtingen gingen volgens German over internationale geldtransfers en militante groepen en mensen met politieke invloed.