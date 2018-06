Nigeriaanse WK-shirts razend populair: honderden fans in wachtrij, minuten na release al uitverkocht

De thuistenues van de Nigeriaanse nationale ploeg werden vanochtend gereleased in de NikeTown store in Oxford Street, Londen. Honderden fans stonden in de rij voor de winkel om een groen-wit truitje te kunnen bemachtigen, maar binnen enkele minuten waren alle shirts al uitverkocht.

Ook de uittenues, trainingsoutfit (die wat weg heeft van de thuistenues) en twee soorten trainingsvesten en joggingbroeken met bloemetjespatronen waren zeer snel uitverkocht. Zelfs op de website van Nike zijn ze niet meer beschikbaar. Een truitje kost 64,95 Britse pond, wat neerkomt op zo’n 74 euro.

Volgens velen heeft het thuistenue van Nigeria het beste design van alle tenues die op het WK te zien zullen zijn, wat de populariteit verklaart. Nike moest eerder deze week releasedatum al eens verzetten vanwege de enorme vraag. Drie miljoen shirts waren voor de release al vooruitbesteld bij Nike.

Nigeria have officially released their brand new home kit pic.twitter.com/7IvHtm1H3D

De rij voor de deur van de Londense winkel was enorm: het liep door tot om de hoek van de straat met fans die het truitje wilden kopen. De outfit werd doelbewust als een van de laatste tenues gereleased, omdat de Nigeriaanse voetbalbond de verspreiding van valse replica’s wou vermijden.

This is the queue at Nike Town for the Nigeria kit launch, literally round the corner... pic.twitter.com/K3vzfL6psR