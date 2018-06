NMBS wijzigt vertrekprocedure treinen: alle deuren dicht 30 seconden voor vertrek

De NMBS wijzigt de vertrekprocedure van haar treinen: vanaf 10 juni zullen treinbegeleiders niet langer ter controle één deur van een vertrekkende trein open laten, maar alle deuren simultaan sluiten. Daarom zal de openbaarvervoersmaatschappij er via een campagne bij haar reizigers op aandringen om op tijd te komen.

“Een oud reglement vereiste tot voor kort dat treinbegeleiders één deur openlieten om zo te kunnen controleren of alle reizigers wel veilig waren ingestapt”, aldus een woordvoerder van de NMBS. “Dat was echter verwarrend: veel reizigers wilden nog last minute instappen, wat onze treinbegeleiders moesten verbieden. Daar was een goede reden voor: de trein kon net op dat moment vertrekken, wat gevaarlijk kon zijn voor de opstappende reiziger. De treinbegeleiders werden bovendien geregeld geconfronteerd met agressie, van reizigers die niet begrepen waarom ze niet meer mochten opstappen.”

“Daarom passen we vanaf 10 juni onze vertrekprocedure aan: de treinbegeleiders zullen nu 30 seconden voor het vertrek van de trein alle deuren simultaan sluiten. Dat heeft geen impact op onze vertrekuren: net zoals voorheen vertrekt de trein op het moment dat aangegeven was. Daarom gaan we onze reizigers er via een campagne aan herinneren dat ze tijdig op hun trein moeten stappen.” Dat zal gebeuren met affiches met de boodschap ‘Kom ruim voor de vertrektijd naar het perron’.