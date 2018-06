Claire lag vier dagen met gebroken bekken in de woestijn, maar werd gered dankzij haar afwezigheid op Twitter

Na een valpartij tijdens een wandeltocht in de woestijn, moest Claire Nelson (35) helemaal alleen zien te overleven. Onder een brandende zon, zonder eten of drinken en omringd door ratelslangen. Met een gebroken bekken, waardoor ze amper kon bewegen. “Ik ga hier sterven, want niemand weet dat ik hier ben”, ging de hele tijd door haar hoofd.

Tijdens een hikingtocht viel Claire Nelson van een rots en brak ze haar bekken. Ze bevond zich in het verlaten deel van Joshua Tree National Park in Californië. De val had grote gevolgen: Claire kon niet zich meer bewegen, rechtstaan of wandelen, en tot overmaat van ramp had ze ook geen gsm-bereik.

Maar de 35-jarige vrouw gaf de moed niet op en zette alles op alles om te overleven. Om zichzelf tegen de brandende zon te beschermen, maakte ze een tentje met haar wandelstok en een plastic tas. ’s Nachts probeerde ze zich warm te houden en de geluiden van ratelslangen en andere dieren rondom haar te negeren.

I nearly died this week.

On Tuesday morning I was on a solo hike in the Colorado desert when I fell off a boulder, landed on a rock, shattered my pelvis, and was unable to move, or sit up or anything. > — Claire Nelson (@clairenelson) 26 mei 2018

De tweede dag raakte haar water op. Om te vermijden dat ze zou sterven door dehydratatie, moest Nelson haar eigen urine drinken, die ze opving in de dop van haar flesje zonnecrème. Nelson, die in Californië was om op het huis en de kat van vrienden te passen, had de volgende dag een afspraak met een vriendin. Ze had gehoopt dat die alarm zou slaan wanneer ze niet kwam opdagen, maar dat gebeurde niet.

Sociale media

Nelson geeft toe dat ze zich vanaf dat moment begon voor te bereiden op “een langzame en ondraaglijke dood”. Gelukkig contacteerde een andere vriendin de hulpdiensten, toen ze had gemerkt dat Nelson al een tijdje niet meer actief was op sociale media. Haar opmerkzaamheid zou uiteindelijk het leven van haar vriendin redden.

Net toen Nelson de hoop had opgegeven, kon een reddingshelikopter haar vrijdagavond oppikken. Eerst vloog de helikopter een paar keer over de plaats waar ze lag, maar uiteindelijk kon Nelson hun aandacht trekken met haar zelfgemaakte vlag.

De helikopter bracht haar meteen naar het ziekenhuis, waar ze nog steeds verblijft. Maandag werd haar bekken tijdens een operatie met ijzeren pinnen weer aan elkaar gezet. Ze zal opnieuw moeten leren lopen en heeft nog een lange revalidatie voor de boeg.