Wij bezochten Panama, de eerste tegenstander van de Rode Duivels op het WK: oubollige trainingen, geen scheenbeschermers en vrees voor de matrak

Johan Boskamp: “Het Panama Kanaal, heeft dat land iets meer?”. Kevin De Bruyne: “De Panama Papers is het enige wat ik van dat land ken.” Tot de Midden-Amerikanen zich voor het WK kwalificeerden en als eerste WK-tegenstander van de Rode Duivels uit de lotingpot werden gevist, bleef ook onze kennis daartoe beperkt. Nog altijd, eigenlijk. Daarom: tijd voor een verbreding van onze en uw horizon. Kennismaking met La Roja, de nationale ploeg van Panama, net voor ze gisteren via New York, München en Oslo aan hun odyssee naar Rusland begonnen.